Ram Rampage richiamato per un problema al semiasse

Stellantis in Brasile ha comunicato un richiamo per alcuni modelli di pick-up compatti Ram Rampage del 2024 dotati del motore turbo Hurricane I4 da 2,0 litri. Il richiamo coinvolge veicoli con motore a benzina prodotti con numeri di telaio compresi tra RKR50135 e RKR72498.

In Brasile richiamate diverse unità del pickup Ram Rampage per un problema al semiasse

Il richiamo, a partire dal 9 settembre 2024, mira a risolvere un potenziale problema con i semiassi, che potrebbero rompersi e causare la perdita di trazione del veicolo. Questo difetto aumenta il rischio di incidenti, potenzialmente causa di danni materiali, lesioni gravi o persino decessi per gli occupanti del veicolo o terze parti.

I proprietari dei Ram Rampage coinvolti nel richiamo sono invitati a prenotare un appuntamento presso la concessionaria Ram più vicina per la sostituzione gratuita del semiasse. L’intervento richiederà circa due ore. Per assicurare un servizio rapido, Stellantis raccomanda di contattare la concessionaria in anticipo per confermare la disponibilità e fissare l’appuntamento.

Sin dal suo lancio in Brasile, il Ram Rampage 2024 ha rapidamente guadagnato popolarità, diventando la scelta migliore per chi cerca un pick-up compatto ma potente. Il veicolo di Ram si è guadagnato una reputazione per le sue prestazioni robuste, il design moderno e la versatilità su strade urbane e terreni accidentati.

La sua crescente base di fan e le forti vendite evidenziano il suo fascino tra i conducenti brasiliani alla ricerca di un veicolo affidabile e capace nel competitivo mercato dei pick up. Per maggiori informazioni sul richiamo, i proprietari possono visitare il sito Web ufficiale Ram all’indirizzo www.ram.com.br o contattare il centro assistenza clienti Ram.