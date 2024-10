Targa Florio Classica e Ferrari Tribute 2024: festa automobilistica in Sicilia

Si fa sempre più vicino l’appuntamento con la Targa Florio Classica 2024, in programma dal 10 al 13 ottobre. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club di Palermo con il fondamentale supporto di Automobile Club d’Italia e Club ACI Storico, ha raccolto un gran numero di adesioni. Previsto l’arrivo in Sicilia di 233 vetture, con esemplari di grande valore storico e sportivo. Da tempo non si registravano cifre del genere per l’evento celebrativo della mitica corsa ideata da don Vincenzo Florio.

Qui il confronto non sarà velocistico, ma prenderà forma nel segno della regolarità classica, come accade per la versione rievocativa della 1000 Miglia. La matrice turistica della manifestazione ha allargato, nel tempo, l’ambito operativo verso un più ricco ventaglio di lidi, ma è chiaro che per gli appassionati la fase più importante sarà la seconda tappa, quando il lungo serpentone di auto storiche partecipanti alla Targa Florio Classica 2024 raggiungerà le Madonie, per respirare le atmosfere di alcuni luoghi intimamente connessi con la gloriosa corsa isolana, dove ogni pietra ed ogni albero avrebbero storie meravigliose di motorsport da raccontare.

In questo scenario unico prenderà forma l’immersione in una storia nobile, che ha lasciato traccia indelebile nell’antologia dell’automobilismo. Facile immagine le emozioni vissute dai partecipanti più competenti e romantici, ma anche dal pubblico, in luoghi davvero speciali per chi ha gli ottani nel sangue. La Targa Florio Classica sarà l’atto conclusivo del Campionato Italiano Grandi Eventi per auto storiche 2024.

Una 812 Superfast e una 458 Speciale A

Spazio anche per le GT, ovvero per le Gran Turismo stradali di vari marchi, prodotte dal 1991 in poi, che concorreranno al Campionato Italiano Grandi Eventi Regolarità Moderna. Ricordando soprattutto la vittoriosa impresa dell’idolo di casa Nino Vaccarella, nell’edizione del 1965, con la 275 P2, i cultori del “cavallino rampante” apprezzeranno la presenza delle 70 “rosse” impegnate nel Ferrari Tribute to Targa Florio, che sapranno catalizzare l’attenzione di tutti, con la forza del loro carisma, il fascino delle loro linee, la magia del loro sound.

Attese presenze da quasi 20 nazioni, con diversi continenti rappresentati. Si profila una passerella di grande richiamo, sulle strade di una Sicilia che da sempre è al vertice della passione motoristica. La Targa Florio Classica e i due eventi collegati (GT e Ferrari) avranno quest’anno per quartier generale il Marina Yachting di Palermo, col suo suggestivo molo trapezoidale, che prende il posto del polo universitario e della facoltà di ingegneria del capoluogo. Confermata la partenza da Piazza Verdi, area del Teatro Massimo, come da lunga e consolidata tradizione. Per il programma dell’evento rimandiamo al precedente post.

Fonte | Targa Florio Official