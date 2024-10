Fiat mantiene la leadership nel mercato brasiliano a settembre

Fiat ha chiuso un altro mese in testa al mercato brasiliano, confermando la forza del suo portafoglio di modelli. A settembre, il brand ha mantenuto il primo posto con una quota di mercato del 22,2 per cento e 49.645 veicoli immatricolati, distanziando nettamente il secondo classificato, che ha totalizzato 14.300 unità vendute.

A settembre Fiat in Brasile ha ottenuto una quota di mercato del 22,2% e oltre 49.645 mila unità immatricolate

Fiat Strada continua a dominare come veicolo più venduto in Brasile, raggiungendo il primo posto con una quota di mercato del 6,4 per cento e 14.240 unità immatricolate. Il modello ha registrato il suo secondo miglior mese dell’anno, superato solo dal mese precedente, durante il quale ha infranto tutti i record di vendita.

Da evidenziare anche Fiat Mobi, che si è posizionato ottavo tra i veicoli più venduti in Brasile, con 5.860 unità immatricolate. Settembre ha segnato il miglior mese dell’anno per le immatricolazioni della Fiat Cronos, che si è piazzata al nono posto con 5.858 unità vendute.

Fiat ha brillato in diversi segmenti, ottenendo la leadership in tre categorie chiave: i pick-up, con 19.719 unità vendute e una quota di mercato del 44,2 per cento, le berline con 14.285 unità e il 24,4 per cento della quota di settore e i furgoni, con 2.647 unità vendute e una quota del 37 per cento. Tra questi, spicca il Fiorino, che ha registrato 2.276 unità vendute, segnando il suo miglior mese del 2024.

Fiat continua il suo anno di successo con una quota di mercato del 21,1 per cento e 370.251 unità immatricolate tra gennaio e settembre 2024, distanziando di oltre 91 mila unità il secondo posto. Il marchio piazza tre modelli tra i dieci più venduti: Strada al primo posto con 101.454 veicoli, Argo al quarto con 64.477 immatricolazioni e Mobi al settimo con 49.678 unità vendute. La casa torinese è leader in tre categorie chiave: berline con 114.187 unità vendute (23,6 per cento di quota), pick-up con 143.773 unità (42,6 per cento di quota) e furgoni con 19.047 unità vendute (38,1 per cento di quota).