MC20 Maserati per Maserati: ecco il modello esclusivo realizzato per i nipoti del fondatore

A settembre, presso la sede storica del Tridente in Viale Ciro Menotti a Modena, Maserati ha consegnato un modello unico realizzato esclusivamente per due clienti molto speciali: la MC20 Maserati per Maserati, commissionata dai nipoti di Ettore Maserati, fondatore del marchio italiano nel 1914 insieme ai fratelli Alfieri ed Ernesto.

Ecco la MC20 Maserati per Maserati, commissionata dai nipoti di Ettore Maserati

Alberto ed Ettore Maserati sono anche fratelli che hanno ereditato la passione per i motori e la ricerca di realizzare i sogni dal nonno. La MC20 Maserati per Maserati nasce dal desiderio dei nipoti di Ettore di lasciare ai propri figli un ricordo tangibile del marchio, che ha continuato a brillare come simbolo inconfondibile di lusso e prestazioni nel panorama automobilistico e motoristico negli ultimi 110 anni.

Una vettura straordinaria, una creazione 100% made in Modena, interpretazione ideale di tutto ciò che rende celebre il marchio Maserati oltre i confini della Motor Valley: la MC20, l’auto simbolo per eccellenza della Casa del Tridente, un’affascinante coupé equipaggiata con il motore V6 Nettuno da 621 CV .

Questa versione su misura è impreziosita da dettagli raffinati, finiture di lusso elevate e personalizzazioni dedicate del programma di personalizzazione Fuoriserie, che rende omaggio alla storia di Maserati e conferisce a questo gioiello d’auto il suo carattere unico.

La supersportiva MC20 Maserati per Maserati, realizzata su misura, ha un valore affettivo e simbolico, è custode del DNA e della storia di un’intera famiglia, ricca di valori che durano nel tempo attraverso la migliore portavoce possibile del Tridente: una nuova icona firmata Maserati.

La sua livrea Blu Infinito, uno dei colori più caratteristici della produzione del Tridente, è completata da una doppia striscia sportiva in Bianco Pastello. Il contrasto armonioso tra la vernice brillante e le finiture in stile racing è legato al Tridente in Grigio Pastello sul tonneau, che “racchiude” il rombante motore Nettuno.

L’esterno presenta il pacchetto in fibra di carbonio, presente anche all’interno, e specifiche su misura, tra cui i loghi personalizzati “Maserati per Maserati” e “Maserati Fuoriserie” sul parafango posteriore in Bianco Pastello e i badge laterali “MC20 Maserati per Maserati” personalizzati con scritte nere su uno sfondo in tinta con la carrozzeria. Infine, le pinze dei freni sono in Rosso e i cerchi da 20″ in Nero Lucido.

Le personalizzazioni continuano negli interni. L’Alcantara abbonda, insieme alla fibra di carbonio sul volante della MC20 in Nero/Nero, e le finiture Nero/Blu New impreziosiscono l’abitacolo. I sedili sportivi a sei vie offrono l’opportunità di immergersi completamente in un ambiente ad alte prestazioni ma lussuoso; la plancia e i pannelli delle portiere contrastano tra loro in Nero/Nero-Blu Backing, mentre i lati dei sedili sono in Nero-Blu Backing/Blu New. Gli accenti in fibra di carbonio Macrotwill completano una personalizzazione raffinata e accattivante, in puro stile Maserati.

La consegna è stata testimoniata dai nipoti di Ettore Maserati e dai tre pronipoti del fondatore, nonché dalla moglie di Carlo Maserati (figlio di Ettore), scomparso nel 2018. Luca Delfino, Maserati Global Chief Commercial Officer, ha supervisionato il momento della consegna insieme ad Andrea Bertolini, Maserati Chief Test Driver , ed Ermanno Cozza , una figura storica per Maserati. Cozza ha varcato per la prima volta i cancelli di Viale Ciro Menotti nel 1951 come apprendista meccanico a soli 18 anni e ha lavorato per il marchio del Tridente per 60 anni.

L’evento intimo è sembrato una vera riunione di famiglia, e tra i partecipanti c’erano anche tre onorevoli predecessori. La nuova arrivata è stata svelata dalle persone che avevano prodotto la MC20 Maserati per Maserati; accanto a loro, una Maserati A6, 6C34 e 6CM, proprio come in una foto ricordo tra fratelli e sorelle.

MC20 Maserati per Maserati è l’ambasciatrice ideale di una storia senza fine, arricchita da una nuova creazione che coniuga tradizione e futuro del brand, un esempio concreto di stile, eleganza, qualità, artigianalità, bellezza ed eccellenza tutta italiana, un oggetto da collezione per le generazioni future.