Stellantis, difficoltà per Fiat: tutti i numeri di un settembre preoccupante

A settembre, i numeri impietosi dipingono un quadro abbastanza chiaro, in linea con quanto si sta seguendo da mesi sull’andamento di Stellantis dentro e fuori l’Europa. In particolare, allargando lo sguardo al mercato automobilistico italiano, questo ha registrato 121.666 nuove immatricolazioni, segnando un calo significativo del -10,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il bilancio annuale, però, resta leggermente positivo, con un aumento del +2,1%, arrivando a 1.202.122 veicoli venduti.

I numeri restano ben al di sotto dei livelli pre-pandemia del 2019, con un -18,4% rispetto agli 1.473.355 veicoli venduti in quell’anno. Le vendite ai privati resistono meglio nel mercato complessivo, con un calo più contenuto del -4%, pari a 78.628 unità e una quota di mercato che sale al 64% (contro il 59,1% di un anno fa). Da inizio anno, queste vendite sono cresciute del +5,8%, raggiungendo 693.245 unità e una quota del 57%, in aumento rispetto al 54,9% del 2023.

Andando a un importante marchio Stellantis in Italia, Fiat ha vissuto un altro mese difficile, scendendo al terzo posto con una quota del 7,5%, leggermente superiore al minimo storico del 6,9% registrato ad agosto.

Questo registrato a settembre rappresenta, dunque, il secondo mese consecutivo in cui Fiat non è il marchio più venduto in Italia, e la terza volta negli ultimi dieci mesi. Modelli iconici come la 500 (-93,4%) e la 500X (-97,2%) hanno subito pesanti perdite, mentre la nuova 600 ha raggiunto solo il 29esimo posto.

Al vertice, appunto ai primi due posti sopra Fiat, troviamo Volkswagen, che ha conquistato il primo posto con una quota dell’8%, appena 38 unità in più rispetto alla seconda classificata, Toyota. Renault e Dacia hanno completato la Top 5 con performance molto positive, crescendo rispettivamente del +14,1% e del +18,5%.

Passando ai modelli, la Fiat Panda mantiene il primo posto nonostante un calo del -25,8%, seguita dalla Dacia Sandero e dalla Jeep Avenger, che ha registrato un notevole +32,9%. Quest’ultima, forse, una delle poche buone notizie per Stellantis nel nostro Paese.