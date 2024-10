Stellantis: a settembre crollano le vendite in Italia

Le vendite di Stellantis in Italia hanno subito un vero e proprio crollo del 33,9 per cento a settembre, con la quota di mercato che scende dal 32,6 per cento al 24,1 per cento. Questi dati sono peggiori rispetto alla media del mercato automobilistico, che nel complesso registra una diminuzione del 10,7 per cento. Inoltre, l’azienda ha deciso di prolungare fino al primo novembre la sospensione della produzione della 500 elettrica nello stabilimento di Mirafiori.

Calano di brutto le vendite di auto di Stellantis in Italia nel mese di settembre del 2024

“La persistente mancanza di ordini è legata alla difficile situazione del mercato elettrico in Europa, nonostante la 500e abbia rappresentato il 40 per cento delle vendite nel segmento delle city car elettriche (Segmento A) nei primi otto mesi dell’anno,” ha fatto sapere Stellantis ai sindacati. A settembre 2024, le immatricolazioni del gruppo Stellantis hanno superato le 29 mila unità, segnando una flessione del 33,7 per cento rispetto alle oltre 44 mila vetture vendute nello stesso mese del 2023. Di conseguenza, la quota di mercato di Stellantis si è fissata al 24,11 per cento.

Ricordiamo che il prossimo 11 ottobre il numero uno di Stellantis, il CEO Carlos Tavares sarà ascoltato in Parlamento dalla Commissione attività produttive per spiegare la situazione del suo gruppo in Italia. Vedremo dunque cosa dirà a proposito del difficile momento dell’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel mese di gennaio del 2021.