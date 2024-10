Fiat premiata per l’esperienza cliente agli Experience Awards Mobilidade

Ancora una buona notizia dal Brasile per Fiat. La principale casa automobilistica italiana, che da tempo domina in quel mercato come numero di vendite, infatti nelle scorse ore è stata riconosciuta come uno dei marchi automobilistici presenti in Brasile che offrono la migliore customer experience dagli Experience Awards Mobilidade, una certificazione promossa da SoluCX in collaborazione con Automotive Business, Beedoo, CamiX e Pridge, che mette in evidenza le aziende sulla base della valutazione diretta del consumatore.

Agli Experience Awards Mobilidade trionfo per il marchio Fiat

La consegna dei premi è avvenuta durante ABX24. Vale la pena ricordare che il riconoscimento ricevuto da Fiat è stato assegnato da più di 1 milione di consumatori, con la conseguente certificazione di 83 marchi in 12 categorie nel settore della mobilità.

Per arrivare al risultato è stato utilizzato l’NPS (Net Promoter Score), la metrica di soddisfazione del cliente più diffusa sul mercato. Attraverso un panel, i clienti valutano i marchi e condividono le loro percezioni, rendendo il premio interamente basato sull’opinione dei consumatori. Dunque un’ottima notizia per Fiat. Ricordiamo inoltre che nell’ambito dello stesso premio è arrivato un riconoscimento anche per Jeep.

I due brand di Stellantis dunque continuano a distinguersi in Brasile e più in generale in tutto il Sud America non solo per essere al vertice delle classifiche di vendita grazie a modelli quali Fiat Strada, Argo, Mobi, Toro, Pulse, Jeep Renegade, Compass, Qrangler etc. ma anche per garantire ai propri clienti un servizio davvero eccellente anche dopo l’acquisto di un suo veicolo.