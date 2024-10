Ram Trucks presenta il nuovo Ram 1500 in Europa

Ram Trucks presenta oggi in Europa il nuovo Ram 1500, con miglioramenti chiave che lo rendono il punto di riferimento senza compromessi in termini di durata, tecnologia avanzata, sicurezza ed efficienza. Il nuovo pick-up offre ai clienti più potenza standard, più prestazioni e più efficienza nei consumi con la nuova famiglia di motori Hurricane da 3,0 litri.

Grazie all’ingegneria avanzata, la famiglia di motori Hurricane Twin-turbo rappresenta un passo fondamentale nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, che punta a guidare il modo in cui il mondo si muove offrendo soluzioni di mobilità innovative, efficienti, sicure e convenienti. Uno dei punti salienti del nuovo Ram 1500 è il suo carico utile di 1 tonnellata e la sua capacità di traino, mantenuta al livello massimo in Europa, dando ai clienti la possibilità di trainare fino a 3,5 tonnellate, sia per svago che per lavoro.

Il nuovo modello è anche il Ram 1500 più tecnologicamente avanzato di sempre, offrendo funzionalità come il sistema Advanced Uconnect 5, il più grande display touchscreen della sua categoria con 14,5 pollici, uno schermo passeggero da 10,25 pollici esclusivo della categoria e un nuovo doppio pad di ricarica wireless per telefono. Sono disponibili più di 100 funzionalità di sicurezza e protezione, tra cui Advanced Brake Assist, Adaptive Cruise Control, Drowsy Driver Detection, Full-Speed ​​Forward Collision Warning Plus, Pedestrian Emergency Braking e altro ancora.

“Lo sviluppo dei prodotti Ram è strettamente allineato alle mutevoli esigenze dei clienti in Europa. Sono pensatori indipendenti che cercano la ‘Ram Life’, uno stile di vita guidato da un pikcup che incarna lo spirito americano offrendo al contempo comfort, praticità e capacità eccezionali”, afferma Eric Laforge, responsabile di Ram, Dodge e Jeep per l’Europa allargata. “Come unico marchio dedicato esclusivamente ai pickup, Ram soddisfa queste esigenze con il nuovo Ram 1500, che vanta numerosi progressi incentrati sui nostri cinque pilastri: efficienza, capacità, tecnologia, comfort e qualità premium”.

Ram si posiziona come il terzo marchio con il volume di vendite più alto negli Stati Uniti, guidato dal Ram 1500, e ha superato tutti i marchi nello studio JD Power US Initial Quality Study del 2024, rimanendo l’unico marchio esclusivo per pickup ad aver ottenuto questa distinzione. In Europa, Ram ha svolto un ruolo chiave nel dare forma al mercato dei pick-up full-size. Su un totale di 8.000 unità, Ram guida il segmento, rappresentando 3 pick-up su 4 venduti.

Il marchio sta implementando diverse azioni per la crescita globale, tra cui un’ulteriore espansione dei suoi prodotti principali in tutto il mondo e una maggiore attenzione al business commerciale e ai clienti. In Europa, Ram è stato il primo marchio a gestire i mercati tramite importatori ufficiali e continua a far evolvere il suo modello di business. Ora ha un’organizzazione locale più forte, con un team dedicato all’Europa, che opera in una struttura più efficiente, tra cui un’ampia copertura territoriale meglio distribuita tra gli importatori e una selezione di concessionari migliorata incentrata su partner specializzati.

Questo modello semplificato è integrato con un nuovo percorso del cliente con nuovi standard per i processi di vendita e post-vendita. Attraverso la sua rete ufficiale in Europa, Ram offre anche servizi esclusivi, come pacchetti di garanzia, ricambi e accessori ufficiali e il nuovissimo pacchetto di connettività I-DUV, progettato specificamente per i Ram europei. Gratuito per 12 mesi, include localizzazione, geofencing, avviso di veicolo rubato, assistenza di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e monitoraggio del comportamento di guida.

Il nuovo Ram 1500 offre i nuovi motori Hurricane da 3,0 litri e Hurricane High Output da 3,0 litri come ultima evoluzione della tecnologia ICE che offre più potenza standard, maggiori prestazioni e una migliore efficienza nei consumi. Questa famiglia di motori è in grado di garantire consumi ridotti e minori emissioni, generando al contempo più cavalli e coppia rispetto ad altri motori V-8 aspirati e a sei cilindri potenziati del segmento.

Il 3.0 litri Hurricane eroga 420 CV e 636 Nm di coppia, concentrandosi sull’efficienza con potenza competitiva. Per i clienti che desiderano concentrarsi sulle prestazioni senza compromettere l’efficienza, il 3.0 litri Hurricane High Output è valutato a 540 CV e 706 Nm di coppia.

Il motore Hurricane è costruito con un blocco in alluminio pressofuso a gonna profonda con una coppa dell’olio in lega di alluminio strutturale. È il motore Ram più resistente di sempre, con cappelli dei cuscinetti principali in acciaio imbullonati trasversalmente che fissano l’albero motore in acciaio forgiato e le bielle. Il blocco motore è levigato a piastra di coperta durante la produzione per ottimizzare la forma dell’alesaggio del cilindro, contribuendo a migliorare l’efficienza del carburante.

Il nuovo Ram 1500, con capacità di traino fino a 3,5 tonnellate in Europa, offre sicurezza con il Trailer Hitch Assist e il Trailer Reverse Guidance. Carico utile di 1 tonnellata e area di carico di 2,2 metri quadrati facilitano il trasporto. RamBox per archiviazione esterna, inverter da 2 kW nel cassone e cinque modalità di guida selezionabili, inclusi modi Traino, Neve e Fuoristrada, migliorano le prestazioni su ogni terreno. Ram 1500 Rebel e RHO offrono capacità off-road avanzate con sospensioni speciali e pneumatici robusti.

Il nuovo Ram 1500 è il modello tecnologicamente più avanzato della gamma, con il sistema Uconnect 5 e una risposta rapida del touchscreen. Offre oltre 50 pollici di display digitali, tra cui schermi da 14,5 e 10,25 pollici per passeggeri e quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Funzioni di sicurezza includono oltre 100 caratteristiche, come telecamere a 360 gradi, monitoraggio degli angoli ciechi e avvisi di collisione, migliorando comfort e sicurezza complessiva.