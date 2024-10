Opel Kadett E: la campionessa di aerodinamica compie 40 anni

Opel Kadett E compie 40 anni. Nell’autunno del 1984, gli ingegneri Opel ottennero un successo davvero grande. Basata sulla base tecnica del suo predecessore, ma con una carrozzeria hatchback completamente nuova, la quinta generazione della Kadett ha avuto una carriera importante. La base del successo è il loro design accattivante, la finezza tecnica e la varietà di varianti.

Autunno 1984: viene lanciata la quinta generazione della compatta bestseller Opel Kadett E

Allo stesso tempo, è l’ultimo modello compatto di Opel a portare il logo Kadett. Il successore porta già il nome “Astra” e continua coerentemente la serie di successo. La prima generazione di Astra elettrificata mostra come appare oggi il divertimento di guida moderno e responsabile. L’attuale Opel Astra, con diverse trazioni ibride ed economici motori a combustione, nonché l’Astra Electric completamente elettrica, guida in modo emozionante, efficiente e, a seconda della variante, senza emissioni locali.

La storia dello sviluppo della quinta generazione Kadett iniziò nel 1979. Non appena la Opel Kadett D fu il primo modello Opel a trazione anteriore sul mercato, si stavano già raccogliendo idee per il potenziale successore. Nello sviluppo e nella costruzione dei prodotti di Rüsselsheim, numerosi ingegneri, tecnici e designer prendono parte al progetto “Kadett E”. In cinque anni, 1,5 miliardi di marchi tedeschi confluiranno nello sviluppo della prossima generazione di classe compatta.

Prima di essere pronti per la produzione in serie, i prototipi percorrono una distanza totale di circa 6,5 ​​milioni di chilometri – nei centri di prova così come sulle piste da corsa, in condizioni meteorologiche estreme nel Nord Europa e nelle regioni desertiche degli Stati Uniti. Dopo che tutti i test hanno avuto esito positivo e i responsabili hanno dato il via libera alla prossima generazione di Kadett – anch’essa a trazione anteriore – era giunto il momento: la Kadett E fu lanciata nell’autunno 1984 e presto presentata ai clienti – in una varietà di varianti .questo non è secondo a nessuno. Ma questo non è affatto l’unico motivo che ha reso la quinta generazione Kadett un bestseller in brevissimo tempo.

Fin dall’inizio delle vendite, l’ultima generazione Kadett sarà disponibile come berlina a tre e cinque porte e come station wagon Kadett Caravan a tre e cinque porte, con un volume di carico leader della categoria fino a 1.520 litri. Solo un anno dopo, la variante tre volumi a quattro porte completa la gamma. E dal 1987 in poi, gli appassionati dell’outdoor hanno realizzato i loro sogni con la Kadett E: niente meno che il famoso designer italiano Nuccio Bertone è stato responsabile della nuova Kadett decappottabile. In stretta collaborazione con il team di progettazione di Rüsselsheim, nello stabilimento dell’Italia settentrionale viene creato l’elegante “cadetto in topless”, inclusa un’ampia dotazione di serie dai sedili sportivi per conducente e passeggero anteriore ai sedili posteriori ripiegabili individualmente e vetri oscurati.

Il produttore sottolinea il fatto che Opel non solo vuole attirare i clienti automobilistici con la Kadett, ma offre anche il modello giusto per i clienti commerciali con un’altra variante: la Kadett Combo. Questo trasportatore compatto con asse posteriore appositamente progettato e porte posteriori con apertura a 180 gradi può trasportare fino a 635 chilogrammi di carico utile e dispone di 2,4 metri cubi di spazio di stivaggio.

Tuttavia, la variante Kadett più sportiva, potente e, insieme alla Bertone decappottabile, probabilmente anche più emozionante, è la Kadett GSi. Mentre la versione di produzione inizialmente ha un motore da 1,8 litri e 85 kW (115 CV) di potenza, è possibile. Poco dopo la GSi scese in pista come vettura da turismo del Gruppo A con una potenza di 125 kW (170) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in poco meno di sette secondi.

E come Kadett GSi 16V da corsa da 184 kW (250 CV) festeggiò finalmente la sua première alla partenza del Campionato internazionale tedesco per vetture turismo nel 1988, lasciando indietro la concorrenza. Gli austriaci Josef Haider/Ferdinand Hinterleitner divennero campioni tedeschi di rally nel 1989 con la Opel Kadett GSi 16V. Allo stesso tempo, la quinta generazione di Kadett segna l’ingresso di fabbrica di Opel nel DTM.

Nello sviluppo della Kadett E, ingegneri e designer hanno prestato attenzione ai tipici punti di forza Opel, indipendentemente dalla rispettiva variante di carrozzeria: design emozionale e comprovata idoneità all’uso quotidiano abbinati alla massima efficienza, il tutto a prezzi accessibili per un’ampia gamma di acquirenti. Una ricetta per il successo che ha fruttato numerosi premi alla quinta generazione del bestseller della classe compatta. Cinque anni dopo la Kadett D, la nuova arrivata continua la serie di vittorie del modello compatto: oltre al “Volante d’oro 1984”, si è assicurata anche il titolo di “Auto europea dell’anno 1985”.

Nel 1984 la Kadett stabilì un record anche in termini di aerodinamica. Dopo 1.200 ore di messa a punto nella galleria del vento, il modello E raggiunge un sensazionale coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,32. E la sportiva GSi, con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,30 e un’area di resistenza all’aria di 0,57 metri quadrati, era all’epoca la berlina più aerodinamica del mondo. Gli ingegneri Opel hanno raggiunto questi valori eccellenti, tra le altre cose, attraverso una forma coerente a cuneo, la base del veicolo a forma di lacrima, piani dei finestrini levigati e altre soluzioni dettagliate come le guarnizioni flessibili dei giunti nella carrozzeria.

Allo stesso tempo, lo sviluppo procede continuamente. Nel 1989, Opel lanciò sul mercato un restyling della Kadett E e, per il debutto della successiva generazione di classe compatta con la Blitz, la Kadett divenne nel 1991 la Opel Astra in tutta Europa.

Con il passaggio da Kadett ad Astra, Opel ha mantenuto il metodo di conteggio delle generazioni della classe compatta e così l’ultima generazione si chiama Astra L. Con essa, dal 2021, il marchio apre il prossimo capitolo della sua storia di successo nella classe compatta. L’attuale generazione di Astra è la terza consecutiva a fregiarsi del “Volante d’Oro”. Non c’è da stupirsi, perché Astra e Astra Sports Tourer si esprimono in modo chiaro: con un design audace e chiaro, dal caratteristico logo Opel Vizor all’esterno fino al cruscotto Pure Panel completamente digitale all’interno.

Ci sono anche tecnologie all’avanguardia come la luce Intelli-Lux Pixel adattiva e antiriflesso, che rendono la guida più piacevole e sicura. E, ultimo ma non meno importante, l’attuale generazione di Astra è elettrificata per la prima volta: come ibrido plug-in dinamico e ibrido efficiente con tecnologia a 48 volt, nonché Astra Electric e Astra Sports Tourer Electric completamente elettriche . Il motore elettrico eroga 115 kW (156 CV) e una potente coppia di 270 Newton metri che, come tipico dei veicoli elettrici, vengono applicati completamente non appena si preme il pedale. Ciò significa che i veicoli elettrici possono allontanarsi rapidamente dal posto e allo stesso tempo possono percorrere fino a 418 o 413 chilometri (WLTP ) senza fermarsi per ricaricare.