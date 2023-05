Opel Astra Sports Tourer GSe: al via gli ordini in Europa da 47.660 euro

Dopo il Grandland GSe e l’Astra GSe, ora è possibile ordinare in Europa anche il terzo modello della gamma Grand Small electric: la nuova Opel Astra Sports Tourer GSe. Come gli altri due veicoli, anche la station wagon è all’altezza del suo nome.

L’Astra Sports Tourer GSe suscita emozioni con caratteristiche di guida dinamiche, un telaio sportivo, un gruppo propulsore ibrido plug-in e il suo caratteristico design GSe senza compromettere l’usabilità quotidiana. Ciò è assicurato dalle tipiche virtù di una station wagon, come il bagagliaio con un volume di carico fino a 1553 litri.

Opel Astra Sports Tourer GSe profilo laterale

Opel Astra Sports Tourer GSe: la nuova station wagon sbarca in Europa

La nuova Astra Sports Tourer GSe, che viene fornita con numerosi extra GSe ed è disponibile a partire da 47.660 euro, combina il meglio di più mondi: dinamica pura e guida responsabile soddisfano con un alto livello di vita quotidiana utilizzo.

La guida ad alte prestazioni e il telaio unico costituiscono la base per l’esperienza di guida specifica di GSe. La nuova sw eroga una potenza massima di 225 CV (165 kW) grazie a un quattro cilindri da 1,6 litri da 180 CV (133 kW) e a un motore elettrico da 110 CV (81,2 kW), oltre a proporre una coppia massima di 360 Nm.

La station wagon top di gamma accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità EV). La batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh permette all’ibrida plug-in di percorrere fino a 63 km in modalità 100% elettrica senza produrre emissioni secondo il ciclo WLTP.

Anche il telaio appositamente calibrato, ribassato di 10 mm, promette un piacere di guida dinamico. Rispetto alle varianti standard della vincitrice del Volante d’Oro 2022, l’Opel Astra Sports Tourer GSe è stata progettata per essere ancora più agile e precisa.

Dispone della tecnologia Koni FSD

Le speciali molle e gli ammortizzatori oleodinamici delle sospensioni delle ruote anteriori e posteriori consentono una guida non solo dinamica ma anche confortevole. La tecnologia Koni FSD (Frequency Selective Damping) è responsabile di ciò.

Gli ammortizzatori allineano la forza di smorzamento richiesta con la frequenza di movimento del veicolo. In questo modo è possibile ottenere diverse caratteristiche di smorzamento per una guida confortevole alle alte frequenze e per uno stile di guida sportivo e ambizioso con un contatto più diretto con la strada alle basse frequenze.

Le impostazioni dell’ESP sull’Astra Sports Tourer GSe seguono questa tendenza. Il controllo elettronico di stabilità interviene più tardi, in modo che i conducenti della GSe possano guidare in modo ancora più dinamico.

Secondo quanto affermato dal brand di Stellantis, la station wagon offre un’eccezionale stabilità in curva, in frenata e, come ogni Opel, alle alte velocità in autostrada. Anche lo sterzo è messo a punto in modo sportivo appositamente per la GSe. Inoltre, reagisce in modo ancora più immediato e diretto a qualsiasi comando del conducente.

Lateralmente ci sono esclusivi cerchi in lega da 18″

A livello estetico, viene fornita con esclusivi cerchi in lega da 18” in taglio diamantato/nero, un caratteristico paraurti anteriore GSe e un diffusore posteriore. All’interno, specifici sedili GSe Performance con certificazione AGR abbracciano il guidatore e il passeggero anteriore.

Il riscaldamento del sedile e del volante garantisce un’atmosfera di benessere anche nelle giornate fredde. Per tutta la famiglia, l’Astra Sports Tourer GSe propone uno spazio nel bagagliaio da 516 a 1553 litri. Valigie o altri oggetti possono essere facilmente caricati tramite il portellone posteriore, che opzionalmente si apre e si chiude automaticamente con un gesto del piede.

Un’ampia gamma completa di sistemi di assistenza all’avanguardia di Opel completa l’offerta. La dotazione di serie include il sistema Intelli-Drive con avviso di collisione anteriore e frenata di emergenza attiva, rilevamento di pedoni e sonnolenza, avviso di deviazione dalla corsia e assistente ai segnali stradali, avviso di traffico trasversale e angolo cieco laterale e assistente automatico di velocità con funzione di arresto di serie.

Il sistema Parking Pilot per la parte anteriore e posteriore e la telecamera Intelli-Vision a 360° supportano il conducente durante le manovre. I passeggeri dell’Opel Astra Sports Tourer GSe sono ben collegati con il sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, incluso il display touch a colori da 10 pollici e il quadro strumenti digitale sempre da 10 pollici. Infine, gli smartphone compatibili possono anche essere ricaricati facilmente tramite il caricatore wireless presente nella console centrale.