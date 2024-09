Nuova Fiat Multipla la panacea di tutti i mali di Stellantis?

Il gruppo Stellantis vive un momento difficile avendo abbassato le sue previsioni finanziarie per il 2024 a causa della crisi del mercato principalmente a causa delle auto elettriche che non si vendono secondo le previsioni. Questo ha provocato un tonfo in Borsa nelle scorse ore per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares. Nonostante una situazione difficile si spera che le prossime novità che caratterizzeranno i brand del gruppo possano dare nuova linfa alle vendite. Tra le prossime auto che vedremo anche la nuova Fiat Multipla.

Nuova linfa per Stellantis con il lancio nel 2025 della nuova Fiat Multipla?

Questa auto sarà lanciata sul mercato nel corso del prossimo anno e sarà una sorta di versione grande di Fiat Grande Panda. Il suo arrivo dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2025. La nuova Fiat Multipla sarà lunga 4,4 metri e avrà un aspetto molto vicino a quello della Fiat Grande Panda. La piattaforma sarà la stessa smart car di Stellantis e la gamma di questa vettura dovrebbe prevedere versioni a 5 posti e a 7 posti. Quest’ultima in particolare sarà la grande novità per la gamma della principale casa automobilistica italiana. Insomma la nuova Multipla sarà un veicolo dalle forme squadrate che proverà a dare serio filo da torcere alla recente Dacia Duster, tra le altre.

La nuova Fiat Multipla sarà un’auto spaziosa e funzionale, perfetta per le famiglie numerose e per chi cerca un’auto molto spaziosa al suo interno, ma con un rapporto qualità prezzo molto elevato. La gamma della nuova vettura di Fiat comprenderà versioni ibride ed elettriche al 100 per cento tutte con prezzi abbastanza abbordabili. Il luogo di prozione non è stato ancora ufficializzatro ma si dovrebbe trattare dello stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Vedremo se davvero con l’arrivo di questa auto potrà iniziare un nuovo corso per Stellantis che vive il periodo più difficile della sua storia iniziata nel mese di gennaio del 2021. Non resta dunque che aspettare per conoscere maggiori dettagli.