La prima Ferrari elettrica? Andrà molto ma molto veloce secondo Benedetto Vigna

Ferrari elettrica è una delle novità più attese tra quelle che riguardano la casa automobilistica del cavallino rampante nei prossimi anni. A proposito di questo modello, si registrano nuove dichiarazioni del numero uno della casa di Maranello, Benedetto Vigna.

Ferrari elettrica: andrà molto veloce e sarà svelata entro fine 2025 secondo il CEO Vigna

Il CEO della Ferrari ha confermato che la prima Ferrari elettrica sarà svelata nel corso del quarto trimestre del 2025. Egli ha aggiunto che la prima super car a zero emissioni della casa automobilistica del cavallino rampante sarà un’auto molto ma molto veloce e sarà ricca di tecnologia. Vigna anche aggiunto che il suo sviluppo sta avvenendo con partner insoliti e che tutto procede secondo i piani. Qui vi mostriamo un render del sito Kolesa di qualche tempo fa che immagina così il design del futuro modello sulla base di alcune recenti foto spia che hanno immortalato il veicolo con la carrozzeria provvisoria di un SUV.

Il numero uno della Ferrari ha anche voluto precisare che anche per questa auto la casa di Maranello ha mantenuta intatta la sua filosofia: “Partiamo sempre dalle emozioni per sviluppare un’auto. Stiamo creando un’innovazione che è guidata dalle emozioni”, ha concluso Benedetto Vigna. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno da qui al giorno della sua presentazione per la prima Ferrari elettrica che non ha ancora un nome ufficiale. Siamo sicuri che nei prossimi mesi emergeranno nuovi dettagli a proposito dello stile e delle caratteristiche di questo modello che avrà un motore totalmente elettrico.