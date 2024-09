Jeep potrebbe aggiungere motori ibridi alla sua gamma negli USA

Jeep sta considerando l’adozione di tradizionali sistemi di propulsione ibridi come opzione più economica rispetto ai sistemi ibridi plug-in e completamente elettrici, ha rivelato un alto dirigente dell’azienda. In un’intervista rilasciata a Automotive News, Matthew Nyquist, vicepresidente della pianificazione globale dei prodotti Jeep, ha dichiarato che i propulsori ibridi convenzionali, simili a quelli utilizzati nella Toyota Prius, potrebbero attrarre i consumatori più attenti ai costi, poiché contribuiscono a ridurre il consumo di carburante senza necessitare di ricarica.

Jeep negli USA pensa ai motori ibridi convenzionali per attrarre nuovi clienti

“Tra i plug-in e gli ibridi tradizionali, ci sono un bel po’ di costi associati, dato che abbiamo il motore e una batteria di dimensioni abbastanza buone all’interno dell’ibrido plug-in”, ha detto. “Quindi, (gli ibridi tradizionali) sono sicuramente qualcosa che stiamo valutando in tutti i segmenti per fornire il giusto prezzo e il giusto tipo di risparmio di carburante per i nostri acquirenti”.

Un tradizionale propulsore ibrido è stato appena aggiunto al crossover subcompatto Jeep Avenger, che viene venduto all’estero e offre anche opzioni di propulsione a benzina ed elettrica . Il propulsore ibrido dell’Avenger presenta una combinazione di un motore a benzina e un motore elettrico che aziona l’asse anteriore e un secondo motore elettrico che aziona l’asse posteriore per formare un sistema di trazione integrale.

Negli Stati Uniti, Jeep attualmente offre motorizzazioni ibride plug-in con i modelli Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe. Inoltre, la casa automobilistica prevede di introdurre propulsori ibridi plug-in in serie, a partire dall’anno prossimo con la Wagoneer. In un sistema ibrido plug-in in serie, il motore a combustione viene impiegato esclusivamente come generatore per ricaricare una batteria, che a sua volta alimenta un sistema di propulsione elettrica. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito dal brand americano di Stellantis nel corso dei prossimi mesi.