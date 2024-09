Maserati con un’opera di Ferzan Ozpetek all’Otranto Film Festival

Auto e cinema intrecciano spesso i loro mondi. Il rapporto è molto stretto con Maserati. La casa del “tridente” si concede una nuova presenza nella settima arte, in occasione dell’Otranto Film Festival 2024, in programma fino al 29 settembre. L’evento pugliese, diretto da Stefania Rocca, è stato scelto per la presentazione del cortometraggio “Compagni di viaggio”, che celebra l’Italia e le sue bellezze. Il film, con la regia del pluripremiato Ferzan Ozpetek, è un omaggio del marchio emiliano al Belpaese.

Nella trama viene proposta, con grande sapienza creativa, una miscela tra legami famigliari e passione automobilistica, di forte intensità espressiva. L’opera cinematografica presentata da Maserati e prodotta da Indiana Production, ha avuto la sua proiezione nella giornata inaugurale dell’Otranto Film Festival 2024, nello splendido borgo del Salento che ospita l’evento.

I fotogrammi raccontano la storia di tre fratelli in viaggio attraverso la penisola per ricongiungersi al padre, rinomato direttore d’orchestra. Nella narrazione entrano in scena quattro auto del “tridente”, su tutte la Maserati 3500 GT Spyder portata in dono al genitore.

Le altre, connesse a ciascun figlio, sono la Grecale Folgore, la GranTurismo Folgore e la MC20 Cielo. Questi modelli si elevano ad espressione di animi diversi, che si incontrano e fondono in un’unica esistenza, quella di un patrimonio motoristico e famigliare straordinario.

“Compagni di Viaggio“, di Ferzan Ozpetek, è un’avventura che incanta e celebra la connessione unica tra esseri umani, le loro automobili, i sentimenti e l’arte, in tutte le sue forme. Il noto regista turco con cittadinanza italiana è riuscito a fondere la storia familiare con la passione, trasportando gli spettatori nei fotogrammi con la seducente energia del “tridente”, fatta di classe, sportività e tradizione. Ecco le sue parole:

“Maserati è un simbolo di eccellenza italiana nel mondo, che per me rappresenta eleganza, fascino e ammirazione. La mia sfida è stata quella di ‘umanizzare’ le sue vetture, provando ad elevarle a qualcosa di più grande, confermandone la posizione nel patrimonio italiano insieme ai sentimenti e alle emozioni che ognuno prova quando pensa all’Italia”.

Fonte | Maserati