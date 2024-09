UAW a muso duro contro Stellantis e gli ultimi licenziamenti di Detroit

Notizia di oggi, altra batosta americana sui lavoratori: Stellantis ha deciso di licenziare 191 dipendenti presso il suo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights entro il fine settimana. Si tratta di 177 sono lavoratori supplementari, e di altri 14 dipendenti che sono a tempo pieno con meno anzianità in azienda. La UAW (il sindacato United Auto Workers) non ci sta e si scontra duramente, ancora una volta, con il gruppo industriale.

Lo stabilimento Stellantis di Sterling Heights, chiamato anche SHAP, nel sobborgo di Detroit, è responsabile della produzione del pick-up Ram 1500. A partire da questa sede, il gruppo Stellantis ha annunciato l’intenzione di procedere con i licenziamenti dei lavoratori rappresentati dal sindacato UAW in tutto il suo network produttivo negli Stati Uniti.

La casa automobilistica ha inoltre comunicato che dall’1 ottobre saranno ridotti anche i dipendenti stagionali supplementari. In una nota ufficiale, Stellantis ha spiegato: “I lavoratori stagionali assunti per sostenere la produzione durante l’aumento delle ferie estive saranno licenziati a partire dall’1 ottobre, in linea con il contratto collettivo UAW del 2023”.

Riguardo ai licenziamenti per i dipendenti a tempo pieno, l’azienda ha dichiarato: “Stellantis è in una fase di ristrutturazione completa, focalizzata sia sulla tutela dell’azienda dalle condizioni di mercato esterne particolarmente difficili, sia sull’offerta di veicoli accessibili ai nostri clienti. Per questo, continuiamo a prendere decisioni necessarie per migliorare l’efficienza in tutte le nostre strutture, attraverso una costante revisione dei processi produttivi. Nell’ambito di questo impegno, saranno avviati licenziamenti a tempo indeterminato dei dipendenti rappresentati dal sindacato”.

La risposta del sindacato UAW a Stellantis non si è fatta attendere, definendo questi tagli “un ulteriore schiaffo in faccia”. “La decisione dimostra che l’azienda ha perso ogni forma di rispetto o considerazione per i lavoratori”, ha affermato la dirigenza della UAW Local 1700. “Per loro è solo una fredda scelta aziendale, come dimostrato dal licenziamento automatico di 177 persone senza motivo” si legge in una nota del sindacato.

Anche il presidente della UAW, Shawn Fain, ha espresso il suo sdegno per la decisione del gruppo, accusando Stellantis di non rispettare gli accordi raggiunti lo scorso anno.