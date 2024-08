Stellantis: la produzione di Ram 1500 sarà spostata in Messico? Aumentano i timori

Stellantis ha annunciato venerdì il piano di licenziamenti fino a 2.450 persone presso lo stabilimento di assemblaggio di pick up di Warren all’inizio di ottobre, dopo la fine della produzione del Ram 1500 Classic e il passaggio a un solo turno di assemblaggio dello stabilimento.

UAW teme che al recente taglio di un turno di produzione a Warren segua lo spostamento della produzione di Ram 1500 in Messico

I funzionari della UAW a Warren affermano che potrebbero mantenere un secondo turno se l’impianto di Stellantis potesse farsi carico della produzione in eccesso dell’ultima generazione di Ram 1500 dal vicino Sterling Heights Assembly Plant, una volta che la struttura avrà raggiunto la capacità massima. Ma non è certo.

Sia il sindacato che gli analisti affermano che pare che il lavoro in eccesso andrà a una fabbrica in Messico, una prospettiva che di sicuro sarà un punto di forti polemiche tra l’UAW e il CEO di Stellantis Carlos Tavares, le cui critiche pubbliche alla forza lavoro sindacalizzata si stanno intensificando. Un portavoce di Stellantis ha affermato la scorsa settimana che non è stata presa una decisione sulla produzione in eccesso.

I leader sindacali hanno le loro preoccupazioni a lungo termine sullo spostamento della produzione del Ram 1500 in Messico, potenzialmente dopo la scadenza dell’attuale contratto UAW nel 2028. Tali preoccupazioni sono aumentate dopo che il numero uno di Stellantis Tavares alla fine del mese scorso ha menzionato problemi con il “direct run rate” dell’impianto, ovvero quanti modelli necessitano di riparazioni dopo l’assemblaggio finale.

Lo stabilimento di assemblaggio Stellantis di Saltillo è lo stabilimento messicano in cui da tempo vengono costruiti alcuni veicoli Ram, tra cui le attuali versioni per impieghi pesanti e commerciali come i modelli 2500, 3500, 4500 e 5500. Warren Truck continuerà a costruire i SUV Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer almeno fino al 2028, secondo il contratto UAW. Ma il contratto non menziona nuovi veicoli in arrivo nello stabilimento nei prossimi anni.

Tavares ha detto ai giornalisti il ​​mese scorso che alcuni stabilimenti statunitensi, tra cui Sterling Heights, hanno un tasso di esecuzione diretta troppo basso. Ciò significa che troppi veicoli hanno avuto bisogno di riparazioni, il che aumenta i costi, ritarda le spedizioni dei veicoli e può portare ad altri problemi di qualità, ha affermato il CEO di Stellantis, che dovrebbe visitare lo stabilimento questo mese.

“Quando si effettua una riparazione al di fuori della linea principale, si può sempre riparare ciò che si deve riparare, ma si crea un altro problema”, ha affermato il leader di Stellantis. Tra il problema del run-rate e altri grattacapi per gli stabilimenti statunitensi che hanno coinvolto i fornitori e che hanno portato alla chiusura degli impianti, nonché problemi di mix di prodotti per cui la produzione di determinati modelli e allestimenti non era allineata alla domanda, Tavares ha affermato che è stato un periodo “doloroso” per le sue attività di produzione americane.