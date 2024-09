Stellantis: previsti altri tagli a Sterling Heights

Secondo la United Auto Workers (UAW), Stellantis prevede di licenziare 191 dipendenti presso il suo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights entro il fine settimana. Di questi, circa 177 sono lavoratori supplementari, noti anche come interinali, come indicato in una lettera ai membri della UAW Local 1700, che rappresenta i lavoratori dello stabilimento. Gli altri 14 dipendenti sono a tempo pieno con meno anzianità in azienda. Lo stabilimento di Sterling Heights, conosciuto come SHAP, è responsabile della produzione del pick-up Ram 1500.

Anche altri lavoratori supplementari presso il Toledo Assembly Complex, che costruisce il SUV Jeep Wrangler e il pick-up Gladiator, sono stati informati del loro licenziamento all’inizio di questa settimana. Non è stato immediatamente chiaro quanti di loro a Toledo siano stati colpiti. Stellantis ha affermato che i tagli facevano parte di due azioni separate. I supplementi sono stati terminati con decorrenza dal 1° ottobre dopo essere stati assunti per aiutare a coprire “l’aumento dell’utilizzo delle vacanze estive durante i mesi estivi”.

Nel frattempo, l’azienda ha affermato che sono previsti ulteriori licenziamenti a tempo indeterminato di dipendenti a tempo pieno “in tutta la sua area di competenza”. Non ha fornito una tempistica per questi ulteriori tagli di posti di lavoro.

“Stellantis è attualmente focalizzata a migliorare l’efficienza, mirando sia a proteggere l’azienda dalle persistenti e intense condizioni di mercato esterne, sia a offrire ai clienti veicoli accessibili,” ha dichiarato Ann Marie Fortunate, portavoce dell’azienda, in merito ai tagli previsti per i dipendenti a tempo pieno. “Pertanto, continuiamo a implementare le azioni necessarie per ottimizzare le operazioni in tutte le nostre strutture; questo include valutazioni costanti dei nostri processi produttivi per aumentarne l’efficienza.”

I funzionari sindacali hanno affermato che si aspettano che il licenziamento di SHAP creerà aperture per lavoratori più anziani che dovrebbero essere licenziati dal vicino Warren Truck Assembly Plant a ottobre, quando terminerà la produzione del Ram 1500 Classic. Stellantis ha avvertito che il licenziamento di Warren potrebbe, al massimo, interessare 2.450 lavoratori, anche se i funzionari sindacali ritengono che saranno circa 1.600.