Stellantis: UAW pensa al voto per decidere sullo sciopero

Il sindacato United Auto Workers (UAW), sotto la guida del presidente Shawn Fain, ha annunciato che prossimamente si terranno votazioni per autorizzare uno sciopero contro Stellantis. La causa è il presunto inadempimento della casa automobilistica rispetto a promesse fatte nel contratto collettivo UAW del 2023. Questo annuncio arriva a pochi mesi dalla fine di uno sciopero di sei settimane che aveva portato a nuovi accordi con il gruppo guidato da Carlos Tavares, General Motors e Ford.

Durante un discorso trasmesso in live streaming nelle scorse ore, Fain ha sottolineato la disponibilità del sindacato ad agire se necessario, affermando: “Siamo al 100% nel nostro diritto e nel nostro potere di intraprendere un’azione di sciopero se necessario”. Ha aggiunto che il sindacato avrebbe “tenuto votazioni di autorizzazione allo sciopero in una o più sedi locali di Stellantis. E saremo uniti per far rispettare il nostro contratto e salvare posti di lavoro americani”.

I voti di autorizzazione allo sciopero sono una prassi comune quando un sindacato si avvicina alla scadenza di un contratto e avvia trattative per un nuovo accordo. Tuttavia, in questo caso, l’UAW sta cercando di avviare uno sciopero a metà contratto, accusando Stellantis di non aver rispettato gli impegni presi nell’accordo del 2023. Tale accordo prevede la possibilità di scioperare durante il periodo contrattuale in caso di violazioni, come la chiusura di stabilimenti.

Ciò segna un cambiamento significativo rispetto agli accordi passati, in cui l’UAW in genere accettava di non scioperare durante la durata di un contratto. I commenti di Fain suggeriscono che Stellantis non ha mantenuto le promesse relative alla sicurezza del posto di lavoro e ad altre questioni chiave, sebbene le violazioni specifiche non siano state dettagliate. “Siamo pronti a intraprendere un’azione di sciopero per far sì che Stellantis mantenga la promessa”, ha affermato Fain durante il suo discorso.

Tuttavia, alcuni esperti del settore avvertono che uno sciopero potrebbe non avere l’impatto immediato sperato dall’UAW. Stellantis dispone attualmente di elevati livelli di inventario presso le sue concessionarie, il che significa che un’interruzione temporanea della produzione potrebbe non provocare le carenze immediate che normalmente si verificano durante uno sciopero.