Alfa Romeo Tributo italiano: il 17 e 18 febbraio primo porte aperte in Italia

Durante il weekend del 17 e 18 febbraio, gli showroom Alfa Romeo saranno aperti al pubblico per permettere agli appassionati di ammirare da vicino e provare su strada l’Alfa Romeo Tributo Italiano, la nuova serie speciale globale disponibile nei modelli Giulia, Stelvio e Tonale. Questa serie speciale incarna le eccellenze del marchio, includendo un perfetto bilanciamento dei pesi, una dinamica di guida di prim’ordine e soluzioni tecnologiche e motoristiche all’avanguardia nel segmento, unite al fascino estetico tipico del design Alfa Romeo. L’evento sarà arricchito dalla proiezione dello spot TV girato a Matera, una città antica che si distingue per il suo connubio tra tradizione e innovazione.

In Italia primo porte aperte dedicato ad Alfa Romeo Tributo italiano

Le principali caratteristiche distintive della serie speciale Tributo Italiano, condivise dai tre modelli, includono una livrea bicolore con tetto nero, un body-kit che si abbina alla tinta della carrozzeria, l’introduzione di una nuova bandierina tricolore sulla calotta degli specchi e sofisticate personalizzazioni degli interni. Questi dettagli sottolineano l’attenzione ai dettagli e la costante ricerca della massima qualità.

In particolare, le versioni Giulia, Stelvio e Tonale della serie speciale Tributo Italiano sono collocate ai vertici delle rispettive gamme e sono disponibili esclusivamente nelle tre colorazioni della bandiera italiana: Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa, tutte abbinate al tetto nero. Sul Tonale, il tetto può anche essere apribile, come optional. A contribuire alla distintività e all’audacia del look esterno della serie speciale, ci sono elementi caratteristici come la griglia frontale con inserto a forma di “V” (nero per Giulia e Stelvio, in Dark Miron per Tonale) e i cerchi in lega da 21 pollici per Stelvio, nuovi da 19 pollici per la Giulia e da 20 pollici per Tonale. Questi dettagli sono disponibili solo nelle versioni top di gamma e sono abbinati a pinze freno Brembo rosse, conferendo un tocco sportivo e distintivo.

Inoltre, per dare ancora un altro pò di eleganza e sportività, su tutta la gamma e per la prima volta su Tonale, spicca il trattamento del body kit inferiore, perfettamente in linea con il colore della carrozzeria. Una grande attenzione è dedicata alla dotazione tecnica, che include di serie le sospensioni attive “Dual Stage Valve” con controllo elettronico del damping, le quali enfatizzano il carattere sportivo delle tre vetture e offrono al cliente un’esperienza di guida unica e coinvolgente, mantenendo intatto il rispetto della tradizione Alfa Romeo. In particolare, il sistema Alfa Active Suspension si adatta istantaneamente alle condizioni di guida, permettendo al guidatore di scegliere tra un comportamento più sportivo o più confortevole. Per quanto riguarda la sicurezza, Giulia, Stelvio e Tonale Tributo Italiano offrono tecnologie all’avanguardia per garantire viaggi sicuri senza compromettere il piacere di guida.

Infine segnaliamo anche che l’offerta commerciale per Giulia, Stelvio e Tonale Tributo Italiano include un’ampia gamma di soluzioni di acquisto e mobilità, personalizzate per soddisfare le diverse esigenze, offerte da Stellantis Financial Services.