Ferrari Purosangue: oggi debutterà la versione piùe estrema di sempre

Il tuner tedesco Mansory ha appena annunciato che il 24 settembre presenterà un modello in edizione limitata. A giudicare dai teaser ufficiali, sappiamo che si basa sulla Ferrari Purosangue e si chiamerà ‘Mansory Pugnator’. La Mansory Pugnator avrà un body kit personalizzato, con parafanghi più larghi, paraurti anteriore e posteriore modificati e componenti aggiuntivi in ​​carbonio, tra cui feritoie per i parafanghi. Oltre allo spoiler sul tetto, la Pugnator avrà anche una coda d’anatra in fibra di carbonio.

Da oggi Ferrari Purosangue avrà la versione più estrema di sempre

La Ferrari Purosangue personalizzata sarà alimentata dallo stesso motore V12 aspirato da 6,5 ​​litri della versione standard. Tuttavia, alcune fonti ci hanno detto che Mansory ha apportato alcune modifiche alle prestazioni. Quindi, possiamo aspettarci un leggero aumento della potenza complessiva. Ricordiamo che la versione di serie del primo SUV della Ferrari produce 725 CV e 716 Nm di coppia ed è abbinata a un cambio automatico a doppia frizione a 8 velocità. Dunque possiamo aspettarci qualcosa in più rispetto a queste specifiche.

Ricordiamo per la precisione che “Mansory Pugnator” sarà presentato oggi, 24 settembre 2024, alle ore 14:00 e la cosa ovviamente suscita grande entusiasmo tra tutti gli amanti del tuning che non vedono l’ora di poter scoprire la nuova vettura realizzata dal famoso tuner tedesco.

Al momento non sappiamo molto altro su questa versione estrema di Ferrari Purosangue. Più tardi quando avverrà il debutto ogni dubbio su questo nuovo modello basato sul primo SUV della casa automobilistica del cavallino rampante sarà finalmente svelato.