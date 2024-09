Citroën ha partecipato alla terza edizione di Run For Inclusion

L’edizione 2024 di Run For Inclusion, la terza della sua storia, ha riscosso un enorme successo a Milano domenica mattina. Organizzato da Uniting Group e sostenuto dal Comune di Milano, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 15.000 persone durante il fine settimana. Tutti i proventi raccolti dalle iscrizioni online saranno destinati alle associazioni no profit partner di Run For Inclusion. Citroën è stata partner dell’iniziativa, in coerenza con il sostegno ai valori di inclusione, rispetto e libertà

Anche per quest’edizione, i partecipanti hanno indossato un pettorale gara speciale, personalizzabile con un messaggio individuale, simbolo della libertà di espressione e dei valori fondamentali che contraddistinguono l’evento. È stato confermato il percorso unico di 7.24 km, una distanza che simboleggia l’impegno continuo verso i temi dell’inclusione e della sostenibilità, attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

La manifestazione ha avuto come madrina la cantautrice, conduttrice e attivista italiana Jo Squillo, la quale ha dato un ulteriore impulso all’evento. Inoltre, erano presenti alcune delle più rilevanti associazioni no profit italiane, tra cui l’AGPD (Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down), l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), Auser Milano, la Fondazione Libellula, Pane Quotidiano, Sport Senza Frontiere, Still I Rise e l’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Milano.

A queste associazioni è stata riservata un’ampia area all’interno del “Village”, dove sono stati organizzati workshop interattivi rivolti a adulti, bambini e ragazzi. Prima della corsa, la sera di sabato 21 settembre, la piazza dell’Arco della Pace—dove Citroën ha recentemente festeggiato i 100 anni della sua presenza in Italia—è stata animata da “Music For Inclusion Let’s Jam” by Open Stage. Questo evento si è trasformato in una grande festa aperta a tutti, caratterizzata dalle performance musicali di band emergenti e giovani artisti.

Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, ha affermato: “Citroën è lieta di prendere parte alla Run For Inclusion, un evento che incarna perfettamente i nostri valori di inclusione, rispetto e libertà. Questa corsa va oltre il semplice aspetto sportivo; rappresenta un simbolo di unione e condivisione, in cui ognuno può sentirsi accolto e parte di una realtà più grande. Attraverso la nostra Citroën AMI – 100% ëlectric, un veicolo anticonformista per eccellenza, intendiamo abbattere le barriere e dimostrare che la mobilità può essere accessibile a tutti, senza pregiudizi e senza emissioni. La nostra partecipazione si integra nel progetto ‘GenerationAMI – a scuola di antibullismo’, che, come AMI, mira a rompere schemi e promuovere una cultura del rispetto. Così come la Run For Inclusion si impegna a eliminare ogni forma di discriminazione, anche noi continuiamo il nostro lavoro sociale nelle scuole, dialogando direttamente con i giovani.”