Nuova Alfa Romeo Montreal: sarà questo il suo design?

Nuova Alfa Romeo Montreal è il render pubblicato dal canale Instagam @car.design.trends. Si tratta di una creazione di Luca Serafini, un designer automobilistico virtuale con sede a Modena che ha provato ad immaginare quale potrebbe essere il design di una futura versione del celebre modello che rappresenta una vera e propria icona per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo Montreal

Ricordiamo che Alfa Romeo Montreal è stata inizialmente presentata come concept car all’Expo 67 a Montreal, Quebec, Canada, prima di entrare in produzione nel 1970 dopo il debutto al Salone dell’automobile di Ginevra. Il design è opera di Marcello Gandini durante il suo periodo alla Bertone, caratterizzato da un elegante motore V8 a croce da 2,6 litri con lubrificazione a carter secco, capace di erogare circa 200 CV. La sua estetica distintiva ha reso la Montreal un’auto da ammirare, lasciando un’impressione indelebile tra gli appassionati di Alfa Romeo, che potrebbero sperare in un revival futuro di questo iconico modello.

Al momento il ritorno nella gamma del Biscione di una nuova Alfa Romeo Montreal non è previsto anche se considerato che la casa milanese nei prossimi anni lancerà diversi nuovi modelli fino al 2030 non possiamo escludere del tutto che un simile modello non possa realmente rientrare nei piani del brand premium di Stellantis che come sappiamo dispone anche di un programma speciale chiamato “Bottega” per il lancio sul mercato di super car in edizione limitatissima con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale primo modello lanciato sul mercato lo scorso 30 agosto.

Vedremo dunque se in futuro ci sarà spazio per un modello di questo tipo o se il Biscione preferirà concentrarsi su modelli che possano avere più mercato a livello globale garantendo la conquista di nuove quote a livello globale.