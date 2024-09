Fiat: oltre 31.000 auto immatricolate in meno nel 2024 in Europa

Autonews ha pubblicato nelle scorse ore i dati relativi alle vendite di auto in Europa per quanto riguarda l’intero 2024 registrati da Dataforce. Per Fiat non emergono risultati particolarmente positivi. La principale casa automobilistica italiana infatti ha perso oltre 31 mila immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno nel vecchio continente.

Netto calo delle immatricolazioni di Fiat in Europa nel 2024

L’unico modello che sembra reggere rispetto al 2023 e Fiat Panda. Tutti gli altri modelli della casa torinese invece fanno un passo indietro rispetto allo scorso anno. Ovviamente non essendo presente sul mercato nel 2023 non è stato possibile fare un raffronto per la nuova 600 le cui vendite però non sembrano al momento essere particolarmente brillanti.

Fiat Panda fino ad ora ha immatricolato un totale di 89.305 unità contro le 79.989 del 2023 dunque è l’unico modello della casa italiana che cresce rispetto allo scorso anno facendo registrare quasi 10 mila immatricolazioni in più rispetto allo scorso anno. La 500e invece registra un vero e proprio crollo con -42 per cento rispetto allo scorso anno e un totale di 22.802 unità immatricolate contro le 41.153 dello scorso anno e quindi oltre 18 mila in meno.

Nel frattempo, anche la Fiat 500 ibrida sta vivendo un significativo calo, con 15.864 unità vendute in meno: quest’anno ha raggiunto le 56.563 vendite, rispetto alle 72.427 dello scorso anno. Anche la 500X sta perdendo terreno, con una diminuzione di 12.082 esemplari, passando da 27.565 vendite a 15.483. Da notare anche la Tipo, che ha visto un calo di 5.756 immatricolazioni, scendendo da 14.323 a 8.567 rispetto ad agosto 2023. Insomma sicuramente non un 2024 da ricordare fino ad ora per la principale casa automobilistica italiana in Europa. Si spera naturalmente che le cose possano migliorare già nel corso dei prossimi mesi per finire l’anno in crescendo.