Fiat 600 è ora disponibile in versione ibrida da 136 cavalli in un altro importante mercato

Fiat ha aumentato le opzioni di propulsione per la sua pluripremiata Fiat 600 nel Regno Unito, con un’opzione Hybrid da 136 CV aggiunta a quella completamente elettrica (600e) e alla Hybrid da 100 CV che erano disponibili per il suo lancio nel Regno Unito all’inizio dell’anno. L’aggiunta della nuova opzione Hybrid è progettata per soddisfare più da vicino le diverse esigenze dei conducenti, dando priorità alla sostenibilità e alle prestazioni.

In UK aperti gli ordini per Fiat 600 Hybrid da 136 cavalli con consegne previste da fine ottobre 2024

La Fiat 600 Hybrid da 100 CV è ora arrivata presso i rivenditori FIAT del Regno Unito, mentre sono aperti gli ordini per la nuova Hybrid da 136 CV, con le prime consegne previste per fine ottobre 2024. In linea con l’impegno di FIAT per semplicità ed efficienza, entrambe le opzioni Hybrid sono offerte attraverso la stessa raffinata gamma, che presenta due distinti livelli di allestimento: la 600 Hybrid standard e la 600 Hybrid La Prima premium. Senza bisogno di altre opzioni, il cliente sceglie semplicemente potenza, allestimento e colore.

Costruita sulla piattaforma avanzata CMP2, la Fiat 600 Hybrid integra tecnologie all’avanguardia; il gruppo propulsore da 48 V è dotato di una batteria agli ioni di litio con capacità di 0,89 kWh, che si ricarica in determinate condizioni ed è montata sotto il sedile del passeggero anteriore, per massimizzare lo spazio del bagagliaio e ottimizzare la maneggevolezza. La batteria compatta è abbinata a un motore a benzina turbo a tre cilindri da 1,2 litri, sviluppato appositamente per applicazioni ibride.

Il motore è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione elettrificato a sei velocità (e-DCT6). Un motore elettrico sincrono a magnete permanente è integrato nel cambio e produce una potenza di picco di 21 kW (28 CV) e una coppia massima di 55 Nm. La Fiat 600 Hybrid è progettata per essere efficiente e facile da usare, con emissioni di CO2 pari a soli 109 g/km e consumi di carburante pari a 57,6 mpg (ciclo combinato WLTP).

Per la guida che include strade urbane, strade di campagna e autostrade, il motore a benzina e quello elettrico della Fiat 600 Hybrid funzionano insieme o separatamente per ottimizzare il consumo energetico e le prestazioni. Il gruppo propulsore è particolarmente efficace nel traffico cittadino, poiché il motore elettrico consente di percorrere brevi distanze (fino a 1 km) con la sola energia elettrica in condizioni di bassa coppia.

Il motore elettrico aiuta anche il motore a benzina fornendo coppia aggiuntiva in accelerazione, come quando si parte da fermi. Ciò è vantaggioso sia per la dinamica di guida che per la CO2. I tempi da 0 a 100 km/h sono di 10,9 secondi per l’Hybrid 100 CV e 8,5 secondi per l’Hybrid 136 CV. Durante la decelerazione, il motore a benzina si ferma e il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria da 48 V del sistema ibrido. La batteria immagazzina anche l’energia recuperata dal sistema di frenata rigenerativa.

I nuovi motori a benzina sono stati ottimizzati per l’efficienza e funzionano nel ciclo di combustione Miller. Questa combustione termodinamicamente efficiente è abilitata dal turbocompressore a geometria variabile, che migliora le prestazioni a bassi regimi, e dalla fasatura variabile delle valvole. Un motorino di avviamento a cinghia si combina con il motore elettrico per avviare il motore a benzina a freddo. Il motorino di avviamento a cinghia riavvia anche il motore in modo rapido e fluido durante la guida.