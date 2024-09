Fiat Panda festeggia il suo 44° anniversario con più tecnologia, versatilità e colore che mai

Dal 1980 la Fiat Panda è una delle auto più iconiche e amate sia in Italia che nel resto d’Europa. Dopo 44 anni e più di 8 milioni di unità vendute nel Vecchio Continente, arriva la versione tecnologicamente più avanzata della storia di questo modello: la Fiat Pandina, che prende il nome dal soprannome con cui gli italiani conoscono questa vettura fabbricata a Pomigliano d.’Arco dal 2011.

La mitica Fiat Panda si veste a festa per festeggiare i suoi primi 44 anni

A prima vista, la nuova Fiat Panda Classic attira l’attenzione con dettagli giocosi come la faccia del panda sul coprimozzo. Nella sua versione Pandina top di gamma, il design va ancora oltre con dettagli come una modanatura con il logo Pandina in contrasto con il colore della carrozzeria o la serigrafia “Pandina” sulla guardia.

Oltre ad una nuova gamma di colori che segue alla lettera la filosofia “No more Grey” con toni come l’esclusivo Giallo, Bianco Gelato, Nero Cinema, Rosso Passione, Blu. Inoltre la personalizzazione è ancora maggiore grazie all’opzione bicolore che abbina questi colori al tetto nero. Nella versione Pandina, le sedi degli specchietti possono essere verniciate in tinta con la carrozzeria o, per le colorazioni bianca o nera, in giallo, donando un divertente accento cromatico alla Pandina.

All’interno, la Pandina debutta con uno spettacolare quadro strumenti digitale da 7” con tre diverse modalità grafiche e un volante rinnovato, oltre ad uno schermo touch da 7” con Radio DAB compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Per la versione Pandina spicca una nuova plancia completamente bianca, oltre ai sedili decorati con il logo della serie speciale in rilievo, cuciture con doppia cucitura gialla, dettagli bianchi e rivestimento in tessuto Seaqual, totalmente sostenibile e realizzato con plastica riciclata proveniente da i mari.

Oltre ai tocchi estetici, è la tecnologia il punto forte della Fiat Pandina, che diventa la Panda più tecnologica negli oltre quattro decenni di storia di questo modello. La gamma di funzioni di assistenza alla guida disponibili di serie è impressionante per gli standard del segmento.

La Fiat Pandina coccola e si prende cura dei suoi occupanti con dotazioni come la Frenata Autonoma di Emergenza che riduce drasticamente il rischio di collisione, il Lane Keeping Assist e il Drowsy Driver Detection, che rafforzano la sicurezza stradale, o il sistema di Riconoscimento della Segnaletica Stradale, che lo sono rilevati e visualizzati sul quadro strumenti, per tenerne sempre conto.

Durante le manovre, i sensori di parcheggio posteriori di serie garantiscono sicurezza, in città come fuori città, il nuovo Cruise Control (disponibile nel City Pack opzionale o di serie nella versione Pandina) mantiene la velocità impostata, a partire da 30 km/h, senza dover premere il pedale dell’acceleratore.

Inoltre, gli abbaglianti automatici (disponibili su Pack City opzionale o di serie su Pandina) adattano automaticamente l’illuminazione alle condizioni del traffico, facilitando la guida notturna ed evitando l’abbagliamento. La maggior parte delle funzioni sono gestite da una telecamera montata sullo specchietto retrovisore interno. Inoltre, 6 airbag e il controllo della stabilità completano la dotazione di serie.