Fiat Panda Fastback: ecco perchè potrebbe conquistare molti nuovi clienti

Fiat Panda Fastback sarà il terzo modello della nuova famiglia Panda il cui debutto è previsto nel 2026 sempre che nel frattempo non vi siano ritardi da parte della casa torinese. Il suo arrivo è particolarmente atteso in quanto con questo modello Fiat fa ingresso in un segmento di mercato fino ad ora inesplorato quanto meno in Europa.

Entrando in un segmento di mercato molto in voga Fiat Panda Fastback potrebbe regalare soddisfazioni alla casa torinese

Questo debutto in questo particolare segmento potrebbe essere particolarmente favorevole per Fiat che grazie alla nuova Fiat Panda Fastback potrebbe conquistare preziose quote di mercato. Ricordiamo che il segmento dei SUV fastback è particolarmente in voga in questo momento e siamo sicuri che Fiat con una proposta all’altezza della sua fama con un rapporto qualità prezzo interessante potrebbe convincere molti nuovi clienti ad optare per questo suo modello che per il momento abbiamo visto solo in render più o meno fantasiosi, in teaser della stessa Fiat che però mostrano solo la concept car e ancora in versione pixellata come nella foto che vi proponiamo in questo nostro articolo.

Fiat Panda Fastback nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e si dice abbia una lunghezza di poco inferiore a quella della nuova Fiat Multipla che invece vedremo nel 2025. Si parla di circa 4,35 metri. Se la parte anteriore sarà molto simile a quella della nuova Fiat Multipla e della stessa Fiat Grande Panda le maggiori differenze le noteremo nella zona posteriore.

Il suo debutto dunque potrebbe essere assai propizio per Fiat che spera nei prossimi anni di essere sempre più il brand principale di Stellantis cosa che già è oggi, dato che in assoluto a livello globale è il marchio che garantisce il maggior numero di immatricolazioni ogni anno. La sua leadership dovrebbe essere ulteriormente rafforzata da Fiat Grande Panda, Nuova Fiat Multipla e Fiat Panda Fastback, tutti modelli destinati a garantire importanti numeri.