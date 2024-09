Nelle elezioni per il Van of the Year 2025, Opel Vivaro-e Hydrogen è stata nominata Promise of the Year 2025. Secondo la giuria indipendente di esperti di veicoli commerciali, Stellantis mostra coraggio nel portare sul mercato questo furgone “a idrogeno” e Opel rende possibile questo obiettivo. La guida a idrogeno è accessibile a molti più imprenditori in termini di prezzo.

“La proposta sull’idrogeno di Stellantis è davvero interessante”, conclude la giuria professionale nel suo rapporto sulla Promessa dell’Anno 2025. Agli occhi della giuria, l’idrogeno può offrire una soluzione per le aziende che vogliono elettrificare la propria flotta senza dipendere da un rete di ricarica e tempi di ricarica. In pratica, i membri della giuria notano un crescente interesse per la propulsione a idrogeno nei veicoli commerciali leggeri.

L’interesse per i veicoli commerciali a zero emissioni a livello locale è in parte dovuto al fatto che diverse decine di città dei Paesi Bassi consentiranno solo furgoni e camion elettrici nel centro città dal 1° gennaio 2025. Lì sono ammessi anche i veicoli alimentati a idrogeno, perché emettono solo vapore acqueo. L’energia necessaria per la propulsione elettrica di questi veicoli proviene da una cella a combustibile che converte l’idrogeno in elettricità e acqua.

Opel Vivaro-e Hydrogen è dotato di un innovativo propulsore ibrido plug-in con celle a combustibile a idrogeno e trazione elettrica. Una cella a combustibile da 45 kW, insieme a una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,5 kWh, fornisce la potenza necessaria per il motore elettrico da 100 kW (136 CV). L’idrogeno è immagazzinato in tre cilindri sotto il pavimento dell’Opel Vivaro-e Hydrogen. I serbatoi possono essere riempiti con un massimo di 4,4 kg di idrogeno in tre minuti. Insieme ad una batteria completamente carica è possibile un’autonomia fino a 400 chilometri.

L’elezione annuale del Van of the Year è un’iniziativa della rivista specializzata Automotive Magazine. Durante la presentazione degli AM Driving Business Awards, mercoledì sera, 18 settembre, l’Opel Vivaro-e Hydrogen è stato insignito del trofeo Promise of the year 2025.