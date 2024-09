Fiat Grande Panda: ecco i 7 colori tra cui si potrà scegliere in fase di lancio

Lo scorso 11 luglio Fiat Grande Panda è stata presentata ufficialmente. A breve dovrebbero aprirsi gli ordini così conosceremo i prezzi e tutti gli altri dettagli che ancora non si conoscono. Una delle cose che non sono state ancora ufficializzate riguarda i colori tra i quali i clienti potranno scegliere in fase di lancio per la carrozzeria del nuovo modello di Fiat.

Fiat Grande Panda: dovrebbero essere 7 i colori tra cui i clienti potranno scegliere quando finalmente si apriranno gli ordini

A tal proposito, la pagina Instagram tedesca Autopoemmerl, specializzata nel mondo Fiat, ha condiviso un post mostrando tutte le tonalità della Fiat Grande Panda che si prevede saranno disponibili al momento del lancio. I colori disponibili saranno sette. Si parte con il classico nero, come quello della Fiat Grande Panda total black avvistata di recente, e il tradizionale bianco che vi abbiamo pure mostrato nelle scorse settimane quando è stata avviata la produzione del modello presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia.

Segue un giallo/oro, lo stesso scelto per il lancio del B-SUV ibrido ed elettrico. Troviamo poi un interessante grigio/azzurro (quello della foto) e un verde chiaro, simile a quello della nuova Lancia Ypsilon. Infine, nella gamma di colori della nuova Fiat Grande Panda un rosso scuro e un bronzo, quest’ultimo già notato durante gli avvistamenti delle scorse settimane.

Dunque si avvicina sempre di più il momento del via agli ordini quando finalmente conosceremo i prezzi. Si dovrebbe partire da poco meno di 19 mila euro per la versione entry level con motore ibrido. Di questa versione si dice che sarà già ben equipaggiata. La versione completamente elettrica di Fiat Grande Panda invece dovrebbe costare poco meno di 25 mila euro. La vettura sarà prodotta in Serbia su piattaforma Smart car e nella versione elettrica disporrà di batterie LFP come la “gemella” Citroen e-C3 Vedremo se queste previsioni saranno rispettate o se ci saranno sorprese come a volte avviene con le nuove auto del gruppo Stellantis.