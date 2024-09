Citroën e Peugeot protagoniste con i loro modelli elettrici a ENVE

Citroën e Peugeot portano i loro modelli 100% elettrici più innovativi alla 12a edizione dell’ENVE – Incontro Nazionale degli Utenti di Veicoli Elettrici, che si svolgerà questo fine settimana (21 e 22 settembre), sul lungomare di Algés in Portogallo. Due le grandi novità che verranno messe in risalto sugli stand dei due marchi Stellantis, con la nuova Peugeot E-5008 presentata per la prima volta al pubblico portoghese e la nuova ë-C3 che illustra la filosofia di mobilità per tutti di Citroën.

Il 21 e 22 settembre Citroën e Peugeot protagoniste di ENVE in Portogallo

Peugeot catturerà l’attenzione all’ENVE 2024, presentando, in debutto nazionale, la nuova E-5008, che arriverà presso le concessionarie di quel paese questo mese. Il modello leader del mercato dei SUV a 7 posti in Portogallo sin dal suo lancio, ha cambiato generazione, è entrato nell’era dell’elettrificazione ed è diventato l’unico SUV completamente elettrico a offrire un’abitabilità eccezionale per sette passeggeri e un’autonomia elettrica fino a 668 chilometri, il migliore nel suo segmento.

Per soddisfare le esigenze dei clienti che cercano un SUV di grandi dimensioni dal design deciso, interni accoglienti e prestazioni elettriche efficienti, la nuova Peugeot E-5008 lancia la versione estesa dell’innovativa piattaforma STLA Medium di Stellantis.

Oltre alla nuova E-5008, il marchio leader nel mercato portoghese esporrà anche il nuovo SUV elettrico fastback E-3008, vettura fenomeno dell’ultimo decennio e uno dei best seller di Peugeot , e la E-308, la 100 % dell’auto più venduta del segmento C, dimostrando così parte della sua ampia e innovativa offerta di elettrificazione.

Sugli itinerari tracciati nei pressi del Passeio Marítimo de Algés, i team commerciali di Peugeot offriranno agli interessati sessioni di prova con la E-208 e la E-2008, rispettivamente la Berlina e il SUV 100% elettrico più venduto del segmento B.

Citroën esporrà diversi veicoli, con particolare attenzione alla nuova ë-C3, un modello che inaugura la nuova immagine del marchio. A sottolineare la missione di Citroën di rendere accessibile a tutti la mobilità 100% elettrica, dispone di un pacco batterie da 44 kWh per un'autonomia fino a 320 km (WLTP) e di una ricarica rapida dal 20 all'80% in soli 26 minuti, nelle stazioni DC da 100 kW.

La nuova ë-C3 sfida le regole del mercato offrendo un rapporto qualità-prezzo eccezionale, a partire da 23.900 euro. Riflettendo il miglior comfort della sua categoria, questo modello compatto offre, per la prima volta, le acclamate sospensioni Citroën Advanced Comfort associate ai nuovi sedili Citroën Advanced Comfort , un’ampia gamma di equipaggiamenti e un’esperienza elettrica semplice.

Inoltre, i tanti visitatori che saranno presenti nel fine settimana potranno conoscere anche la ë-C4 e l'offerta ë-Berlingo, modello che quest'anno diventa un prodotto con il sigillo "Made in Mangualde". Irriverente e rivolta a un target ben preciso, la Citroën AMI continua a focalizzare l'attenzione del mercato dei quadricicli, di cui è leader delle vendite. Oltre all'unità esposta, verrà utilizzata all'ENVE 2024 in un gioco di memoria e, in collaborazione con l'organizzazione dell'evento e PRIO, anche all'EcoRally Experience, dove saranno presenti due unità.