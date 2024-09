Alfa Romeo Tonale restyling: cambierà così il suo design?

Alfa Romeo Tonale ha fatto il suo debutto nel 2022 quindi sono trascorsi poco più di due anni dal suo lancio ma nonostante ciò c’è già a chi pensa al suo restyling che secondo alcuni potrebbe avvenire nei prossimi anni, forse un po’ prima del previsto, per rendere il modello più in sintonia con il resto della gamma del Biscione.

Ecco come potrebbe apparire il design del futuro Alfa Romeo Tonale restyling

Ci riferiamo ovviamente ad un render apparso sul web nelle scorse ore che mostra come potrebbe apparire il futuro Alfa Romeo Tonale Restyling. Si tratta di una creazione digitale pubblicata dal sito francese Auto-moto e realizzata dal designer Julien Jodry. Appare evidente come il modello sia stato modificato in maniera da renderlo più vicino nello stile al recente SUV Alfa Romeo Junior che ha debuttato lo scorso 10 aprile. Infatti sappiamo che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia condivideranno con il SUV compatto numerosi elementi di design.

Di conseguenza rimarrebbe solo Alfa Romeo Tonale a non convidere questi elementi di design. Con l’aggiornamento di metà carriera però la situazione potrebbe nuovamente riequilibrarsi. Questo aggiornamento potrebbe arrivare tra il 2025 e il 2026, anche se al momento da parte di Alfa Romeo non vi è stata alcuna comunicazione.

L’arrivo anticipato del restyling per il SUV di segmento C del Biscione potrebbe avvenire anche in considerazione del fatto che nel 2024 le immatricolazioni di questo modello sono calate rispetto al 2023 e questa ovviamente non è una buona notizia per la casa automobilistica del Biscione che potrebbe correre ai ripari con un restyling anticipato. Vedremo dunque che novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi in proposito sul futuro del crossover di segmento C e del suo gemello americano Dodge Hornet.