Jeep lavora su nuove generazioni di Renegade e Compass, oltre a un nuovo SUV

Jeep sta rinnovando i suoi SUV principali, Renegade e Compass, per riacquistare rilevanza nel mercato. Dopo anni di stagnazione, entrambi i modelli hanno perso parte della loro attrattiva nel competitivo segmento dei SUV. Il marchio punta a restituire loro fascino con una nuova generazione che offrirà miglioramenti significativi nel design, nella tecnologia e nelle prestazioni.

Jeep al lavoro per arricchire la sua gamma con grosse novità nei prossimi anni

Jeep sta lavorando anche a un nuovo SUV entry-level, pensato principalmente per i mercati emergenti come l’India, ma con potenziale espansione in altri paesi, tra cui il Brasile. Questo modello utilizzerà la piattaforma CMP, sviluppata da Peugeot, che offre una base moderna ed efficiente, condivisa con la C3 Aircross.

Tuttavia, il nuovo SUV della casa americana promette di andare oltre le caratteristiche della C3 Aircross, offrendo di più in termini di sicurezza, struttura e dotazioni. Ciò metterebbe Jeep in una posizione strategica per competere nel segmento dei SUV compatti, offrendo un modello più robusto e tecnologico. Informazioni preliminari indicano che il SUV potrebbe sfruttare il nome Renegade in alcuni mercati, segnalando una possibile seconda generazione destinata ai paesi emergenti.

Il lancio di questo inedito SUV è previsto per il 2027 sul mercato indiano, e ci sono grandi aspettative che possa essere introdotto anche in altri mercati, come il Brasile. Questa strategia espande la portata globale di Jeep, consolidando la sua presenza nei mercati in cui costi-benefici e robustezza sono fattori chiave. Questa scommessa potrebbe ridefinirela gamma di auto della casa americana di Stellantis ed espandere il suo successo nei mercati emergenti, offrendo modelli più convenienti senza compromettere la qualità e la tradizione del marchio.