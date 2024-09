Stellantis: secondo UAW avrebbe confermato il trasferimento di Dodge Durango in Canada ad agosto

Il presidente della United Auto Workers Shawn Fain ha dichiarato mercoledì in una lettera che Stellantis aveva precedentemente confermato al sindacato i suoi piani di spostare la produzione della Dodge Durango da Detroit al Canada, nonostante la casa automobilistica abbia recentemente dichiarato di “non aver confermato nulla del genere”.

Stellantis avrebbe confermato al sindacato l’intenzione di spostare la produzione della Durango

In una lettera indirizzata a Tobin J. Williams, responsabile delle risorse umane di Stellantis per il Nord America, Shawn Fain ha espresso preoccupazione per una potenziale decisione dell’azienda di trasferire la produzione del SUV Durango allo stabilimento di assemblaggio di Windsor. Durante un incontro del 21 agosto, Stellantis avrebbe confermato al sindacato United Auto Workers (UAW) l’intenzione di spostare la produzione della Durango. In un successivo incontro tra UAW e Stellantis, la società non ha negato tale possibilità, alimentando il malcontento del sindacato.

L’UAW è particolarmente contrariato perché, secondo il contratto del 2023 con Stellantis, la produzione attuale del SUV Durango dovrebbe rimanere presso lo stabilimento Jefferson North a Detroit fino al 2025. Le versioni future, sia a benzina che elettriche, dovrebbero essere assemblate nello stesso impianto entro il 2026. Attualmente, la Durango viene costruita insieme alla Jeep Grand Cherokee nello stabilimento di Detroit.

L’azienda ha dichiarato che non sono stati fatti annunci sul futuro del veicolo e sempre martedì sera, ha detto che l’affermazione secondo cui avrebbe confermato dei piani al sindacato era “semplicemente falsa”. Un portavoce ha rifiutato mercoledì di rispondere pubblicamente alla lettera di Fain o alla specifica affermazione secondo cui l’azienda aveva precedentemente confermato il trasferimento della Durango.

Fain ha parlato delle sue preoccupazioni sul futuro del veicolo durante un Facebook Live martedì sera. Ha criticato Stellantis e il CEO Carlos Tavares non solo per la questione Durango, ma anche per i ritardi dell’azienda nella riapertura dello stabilimento di assemblaggio di Belvidere in Illinois. L’impegno per la riapertura era stata una grande vittoria per il sindacato nel contratto dell’anno scorso.

“È chiaro che questa azienda non si fermerà a Belvidere”, ha detto Fain. “Non si fermeranno a Durango. Sono determinati a sconfiggere la UAW e a devastare la classe operaia americana. Non glielo permetteremo”.