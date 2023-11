Stellantis: a Windsor inizia a prendere forma il Battery Technology Center 

La costruzione del nuovo Centro tecnologico all’avanguardia Stellantis North America Battery situato presso l’Automotive Research and Development Center (ARDC) a Windsor, Ontario, ha visto la posa della prima delle 228 colonne strutturali in acciaio del peso di oltre 800 tonnellate. Questa struttura all’avanguardia, che si estende su una superficie di 100.000 piedi quadrati, sarà presto dotata di 35 celle di test climatiche walk-in per verificare fino a 63 pacchi e 11 celle di test a portata di mano per verificare fino a 132 celle. La struttura potrà inoltre sottoporre a test in un range climatico di funzionamento che va da -40 gradi Celsius a +80 gradi Celsius.

Le prime colonne in acciaio iniziano a prendere forma durante la costruzione del modernissimo Battery Technology Center di Stellantis

Lo scopo del Battery Technology Center di Stellantis Nord America è di progettare e verificare soluzioni innovative per le batterie dei veicoli elettrici. Queste includono celle, moduli e pacchi batteria per veicoli alimentati solo da batteria (BEV), veicoli ibridi con presa di ricarica (PHEV) e veicoli ibridi semplici (HEV). Il centro può immagazzinare fino a 120 pacchi batteria EV nell’area dedicata. Inoltre, il Battery Technology Center collabora con l’Università di Windsor per diversi progetti di sperimentazione nell’ARDC.

Il Battery Technology Center è un progetto di grande rilevanza finanziato da Stellantis con 3,6 miliardi di dollari canadesi (2,8 miliardi di dollari), con il contributo dei tre livelli di governo. Il progetto mira a rinnovare le fabbriche di Windsor e Brampton e a potenziare l’ARDC per favorire la transizione dell’azienda verso una maggiore sostenibilità. La costruzione dovrebbe terminare nella metà del 2024 e le attività inizieranno nel primo trimestre del 2025. Il centro creerà circa 55 nuovi posti di lavoro per ingegneri e tecnici specializzati sul posto.

Stellantis ha aperto a settembre il suo Battery Technology Center for Europe a Torino, in Italia. Il centro fa parte di una rete mondiale di ricerca e produzione di batterie che comprende sei gigafabbriche. Questi progetti mostrano la determinazione di Stellantis nel migliorare la tecnologia delle batterie per i veicoli elettrici del futuro. Essi si inseriscono nel piano strategico Dare Forward 2030 e nella strategia di elettrificazione a lungo termine dell’azienda. Stellantis prevede di investire 45 miliardi di dollari canadesi (35 miliardi di dollari) nell’elettrificazione e nel software a livello globale entro il 2025.