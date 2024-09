Dodge Durango lascia il posto al futuro SUV di Alfa Romeo a Detroit?

Stellantis sta attuando significativi cambiamenti nella sua strategia di produzione, con aggiornamenti recenti che includono modifiche sia per la Dodge Durango che per un nuovo SUV elettrico Alfa Romeo. Secondo fonti riportate da CocheSpias a maggio, Stellantis pianifica di produrre un SUV completamente elettrico Alfa Romeo nel segmento E (conosciuto internamente come A6U) presso lo stabilimento di assemblaggio Jefferson North. Nel frattempo, il Windsor Star ha segnalato che la prossima generazione della Dodge Durango (conosciuta come D6U) sarà costruita nello stabilimento di assemblaggio di Windsor, in Ontario.

Lo spostamento del nuovo Dodge Durango a Windsor potrebbe servire a lasciare il posto al nuovo SUV di Alfa Romeo a Detroit

Il futuro SUV di Alfa Romeo, attualmente soprannominato E-Jet, sarà realizzato sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, progettata specificamente per veicoli elettrici. Questa architettura consente un’autonomia fino a 800 chilometri con una sola carica. Questo rappresenta un’importante evoluzione per Alfa Romeo, che punta a consolidare la propria posizione nel mercato nordamericano con un SUV premium completamente elettrico pensato in particolare per i mercati di Stati Uniti e Canada.

La cosa che lascia perplessi negli USA è il fatto che rispetto a Dodge Durango, il futuro Alfa Romeo E-Jet negli USA dovrebbe garantire numeri di vendita molto più bassi essendo un modello più esclusivo e costoso. Questo lascia dubbi se questo veicolo garantirà livelli di produzione tali da preservare gli attuali dipendenti della fabbrica.

Secondo il Windsor Star, il trasferimento della produzione della Dodge Durango a Windsor rappresenta un cambiamento significativo per il marchio, poiché in passato questo modello era prodotto insieme alla Jeep Grand Cherokee presso lo stabilimento di assemblaggio Jefferson North (JNAP). Attualmente, la Jeep Grand Cherokee è assemblata sia presso JNAP che presso il Detroit Assembly Complex – Mack, situato nelle vicinanze. Con l’inizio della produzione dell’Alfa Romeo A6U e con volumi previsti più ridotti, resta da vedere se Stellantis deciderà di concentrare la produzione della Grand Cherokee in un solo impianto.