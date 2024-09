Fiat Pulse e Fastback ibride dovrebbero arrivare in Brasile a novembre

Fiat Pulse e Fastback, primi SUV della casa torinese in Brasile, hanno debuttato poco più di 2 anni fa, dando poi vita alla divisione performance Abarth nel Paese ed entrando nella classifica dei più venduti. Ora dovrebbero essere disponibili nelle versioni con tecnologia flex ibrida Stellantis nella gamma 2025, con un debutto che potrebbe avvenire il prossimo mese di novembre.

A novembre Fiat Pulse e Fastback dovrebbero essere disponibili nelle versioni con tecnologia flex ibrida

L’informazione arriva dal giornalista Jorge Moraes, che indica questa presentazione come la pietra miliare iniziale nel piano di Stellantis di avere quattro diverse fasi di elettrificazione dei suoi prodotti in Brasile. Infatti, Pulse e Fastback possono essere configurati con un sistema ibrido leggero, che abbina un motore flessibile con una batteria da 48 V e un alternatore, consentendo non solo una riduzione del consumo di carburante e minori emissioni inquinanti, ma anche aggiungendo coppia e persino potenza per i momenti di sorpasso o ripresa.

Con questa nuova configurazione, Stellantis mira a ridurre le emissioni inquinanti fino al 90%. L’introduzione della versione ibrida per Fiat Pulse e Fastback riflette il loro peso sul mercato: il SUV-coupé si colloca al 7° posto nella classifica dei SUV con 31.792 immatricolazioni, mentre Pulse occupa l’11° posto con 25.316 unità.

A partire dalla fine del 2023, Stellantis ha delineato un piano articolato per l’elettrificazione delle auto in Brasile. La società, che gestisce marchi come Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, si concentrerà sullo sviluppo di modelli ibridi flessibili, con particolare enfasi sull’uso dell’etanolo per abbattere le emissioni di CO₂. All’inizio del 2024 è stato deciso l’investimento di 14 miliardi di R$ per lo stabilimento di Betim (MG), unità che produce il Pulse dalla fine del 2021 e il Fastback da settembre 2022, oltre alle versioni sportive Abarth dal 2023.

Per quanto riguarda la consegna, la capacità produttiva sarà ampliata fino a 1,1 milioni di motori all’anno. Secondo il marchio, l’idea del ciclo è che ci sarà il lancio di 40 nuovi prodotti, 8 propulsori e lo sviluppo di nuove tecnologie Bio-Ibride, tecnologie innovative di decarbonizzazione lungo tutta la filiera automobilistica.

In totale, il piano di investimenti di Stellantis ammonta a 32 miliardi di R$ e intende rendere il Brasile la fonte di modelli elettrificati di diversi marchi, tra il 2025 e il 2030. La previsione iniziale di Stellantis era di iniziare ad annunciare le auto dotate di motori ibridi nella seconda metà del 2024, che coincide con la presentazione di Fiat Pulse e Fastback a novembre.