La futura Jeep Compass fungerà da base per il nuovo SUV di Chrysler

La nuova Jeep Compass dovrebbe essere lanciata sul mercato nel corso del 2026 e si dice che per quanto riguarda l’Europa sarà lo stabilimento di Melfi ad accogliere la sua produzione. A proposito di questo modello, nelle scorse ore in Nord America è trapelata la notizia secondo cui questo veicolo fungerà anche da base per il futuro SUV di Chrysler che vedremo tra il 2026 e il 2027 e che sarà prodotto presso lo stabilimento di Windsor in Canada.

Il futuro SUV di Chrysler avrà come sua base la nuova Jeep Compass

Almeno questo è ciò che ha confermato Sam Fiorani, vicepresidente globale di Auto Forecast Solutions, fornitore di database globali di previsioni automobilistiche e soluzioni di pianificazione per case automobilistiche e fornitori. Vale la pena ricordare che Chrysler non lancia un nuovo modello dal 2017, quando ha debuttato la nuova generazione del suo tradizionale minivan Pacifica.

Secondo Sam Fiorani, il nuovo SUV di Chrysler sarà costruito sulla piattaforma STLA Medium, la stessa che integrerà la nuova Jeep Compass. Anche la nuova Peugeot 3008 si avvale di questa architettura. Vista la piattaforma, è ora possibile conoscere in anteprima alcuni aspetti del nuovo modello Chrysler. Innanzitutto, vale la pena dire che non sarebbe una novità se il SUV fosse dotato di un propulsore elettrificato, poiché l’architettura supporta sia propulsori a combustione che ibridi ed elettrici.

E’ possibile farsi anche un’idea sulle dimensioni di questo SUV Chrysler basato sulla nuova Jeep Compass. STLA Medium è una piattaforma modulare. Pertanto, può avere dimensioni comprese tra 4,3 metri e 4,9 metri di lunghezza e un passo compreso tra 2,7 e 2,9 metri. Infine, l’architettura supporta batterie con una capacità fino a 98 kWh, che consente autonomie elettriche che possono variare da 500 a 700 km. La potenza massima può raggiungere i 390 cavalli. Il lancio del nuovo SUV premium di Chrysler dovrebbe avvenire tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, secondo Sam Fiorani, proprio dopo l’arrivo sui mercati della nuova generazione della Jeep Compass.