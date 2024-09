La Maserati GranCabrio Folgore Tignanello apprezzata al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille

La Maserati GranCabrio Folgore Tignanello è un esemplare unico, nato nell’ambito del programma di personalizzazione su misura Fuoriserie della casa del “tridente”. In tempi recenti, questa vettura è stata esposta al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, segnando la prima partecipazione ufficiale del marchio emiliano al prestigioso evento francese, che va in scena dal 2014 al Domaine du Château de Chantilly, nel dipartimento dell’Oise.

La splendida cornice espositiva ha riunito ancora una volta il meglio dell’universo a quattro ruote e dell’alta moda, consegnando agli ospiti una miscela di sublime eleganza. Per lo sbarco, Maserati ha scelto la già citata GranCabrio Folgore Tignanello, un’interpretazione esclusiva della sua cabriolet di lusso 100% elettrica. Folgore sta proprio ad indicare la natura “alla spina” del modello, mentre la parte finale del nome si lega al celebre vino italiano firmato Marchesi Antinori, alla cui storia e personalità si ispira, con segni di forte identificazione grafica.

Foto Maserati

Il legame con l’antica e illustre famiglia vitivinicola è stato naturale, perché i due brand condividono la stessa passione per i valori della tradizione e della innovazione. Questa liaison sembra emergere in modo vibrante nella Maserati GranCabrio Folgore Tignanello, nata in esemplare unico per celebrare il 50° anniversario del noto “prodotto della vite” che campeggia nella sigla. La presentazione in anteprima della vettura era avvenuta a luglio, in California, durante il Festival Napa Valley, ma al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille 2024 si è compiuto il suo battesimo più nobile, nell’abbraccio di un pubblico competente e appassionato.

Ricordiamo che l’esemplare di cui ci stiamo occupando fu battuto all’asta in occasione dell’Arts for All Gala, noto evento benefico degli Stati Uniti d’America. Ora il ritorno in Europa, in uno scenario mozzafiato, battuto da grandi intenditori della scienza della bellezza. Stiamo parlando di una delle creature più esclusive del “tridente”, nell’ambito del programma di personalizzazione Fuoriserie. Pensata e realizzata in collaborazione con Marchesi Antinori, la Maserati GranCabrio Folgore Tignanello coniuga la natura elettrica alla migliore artigianalità e a un lusso di grande raffinatezza. Al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille quest’opera meccanica ha regalato molte soddisfazioni agli uomini della casa emiliana, che hanno accolto i loro ospiti e il pubblico nella Terrazza Italiana by Giorgetti. Molti gli sguardi catturati dal modello, accompagnato sul prato da diverse Maserati classiche, appartenenti a collezionisti privati, come le A6G54 carrozzate da Frua e Zagato, le 5000GT, le Quattroporte.