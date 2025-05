Fiat Tipo nella versione berlina torna a sorpresa in un mercato importante

Notizia a sorpresa per Fiat. La casa torinese nelle scorse ore ha annunciato che Fiat Tipo torna sul mercato ceco nella versione berlina. Tipo, che a maggio è in offerta anche in Italia, è un modello molto pratico e funzionale, in perfetta sintonia con la tradizione del marchio italiano di stellantis e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. La vettura si distingue per il suo design all’avanguardia e interpreta con grande eleganza la carrozzeria a tre scomparti. Inoltre essa è dotata di un abitacolo ampio e luminoso, estremamente accogliente e che offre grande comfort in termini di ergonomia e spazio per guidatore e passeggeri.

Fiat Tipo torna sul mercato ceco nella versione berlina con motore diesel

Fiat Tipo coniuga un’ampia capacità del bagagliaio (520 litri) con dimensioni esterne compatte: lunghezza 4,53 m / larghezza 1,79 m / altezza 1,49 m. Il vano bagagli può essere ampliato ripiegando i sedili posteriori frazionabili (60/40). Il passo di 2,64 m garantisce un eccellente spazio interno e un elevato comfort a bordo. Il tutto impreziosito dal design italiano, sia all’esterno che all’interno. La vettura di Fiat è proposta con un motore diesel 1.6 MultiJet da 96 kW/130 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce. Disponibile in quattro colori: Oceano Blue, Gelato White, Cinema Black e Vento Blue.

Sul mercato ceco è ora possibile ordinare la versione berlina di Fiat Tipo in due versioni di allestimento: La versione base della Tipo comprende aria condizionata manuale, cerchi da 15″, sensori di parcheggio posteriori e telecamera, radio da 5″ con Bluetooth e DAB, cruise control e specchietti retrovisori esterni riscaldabili elettricamente. La versione base della TIPO offre inoltre una serie di sistemi di assistenza alla sicurezza, come ad esempio: il riconoscimento dei segnali stradali e l’assistente intelligente della velocità, l’assistente al mantenimento della corsia o l’assistente al rilevamento dell’attenzione e della stanchezza del conducente. Questa versione viene offerta ad un prezzo molto interessante a partire da 429.900 CZK IVA inclusa.

Per i clienti che si aspettano un comfort più elevato e uno stile più accattivante, è disponibile l’allestimento URBAN. Questa versione offre aria condizionata automatica, cerchi da 16″, sistema di infotainment touchscreen da 7″ con Apple CarPlay e Android Auto, fari e luci posteriori a LED, volante e leva del cambio rivestiti in techno-pelle e dettagli cromati sulla griglia anteriore. La versione URBAN è offerta a un prezzo a partire da 449.900 CZK IVA inclusa. Grazie a questo prezzo, offre al cliente un rapporto qualità-prezzo assolutamente eccellente.

È possibile ordinare una vettura per la produzione presso i concessionari Fiat autorizzati. L’offerta è limitata nel tempo e si prevede che gli ordini saranno esauriti entro la fine dell’estate 2025. Fiat offre ai propri clienti una garanzia legale di due anni su tutte le auto, una garanzia di due anni sulla vernice e una garanzia di otto anni sulla ruggine della carrozzeria. Durante la garanzia base di due anni non c’è limite di chilometraggio ed è disponibile un servizio di assistenza dedicato 24 ore su 24 in tutta Europa. Ulteriori informazioni sulle garanzie saranno fornite dai concessionari Fiat autorizzati.