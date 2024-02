Fiat Pandina svelata a Pomigliano: ecco le prime immagini e cosa cambia

La Fiat Panda è destinata a rimanere un’icona indelebile nel panorama automobilistico. Il marchio italiano è in trepidante attesa di presentare una nuova generazione di questo modello iconico, nato 44 anni fa e con oltre otto milioni e mezzo di unità vendute in tutto il mondo. Quest’auto, una delle preferite sul mercato europeo, è stata anticipata sotto forma di concept car al recente Salone di Ginevra, dando un assaggio del modello definitivo che sarà svelato all’inizio dell’estate. Nel frattempo, mentre ci si avvicina al momento tanto atteso, la casa automobilistica torinese continuerà a commercializzare il modello, ma con un nuovo nome: Fiat Pandina.

A Pomigliano svelata la nuova Fiat Pandina: ecco cosa cambia

Questo nuovo appellativo è un omaggio affettuoso con cui gli italiani conoscono e amano questa iconica rappresentante del segmento delle auto più compatte sul mercato, come dimostrato anche dalle recenti foto spia. Questa serie speciale chiamata Fiat Pandina offre una serie di novità che enfatizzano i tre valori fondamentali che la Panda incarna: semplicità, creatività e funzionalità.

Dal punto di vista estetico, la Fiat Pandina mantiene intatto il suo fascino distintivo, con lievi accenti che aggiungono un tocco di originalità, come gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori verniciati in giallo. Le modanature laterali presentano una grafica specifica con la scritta “Pandina”, aggiungendo un tocco di personalità. Questa serie speciale sarà disponibile in una gamma di colori che include bianco, nero, “Rosso Passione”, “Blu Italia” e “Giallo Positano”, tutti con tetto a contrasto, tranne nel caso del colore nero.

All’interno, Fiat Pandina presenta una plancia rinnovata con bordo verniciato in bianco, richiamando lo stile originale del modello. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici offre tre modalità di visualizzazione grafica, mentre lo schermo touch screen del sistema multimediale, anch’esso da 7 pollici, è integrato nella consolle centrale. Questo sistema multimediale offre ora la connettività con Apple CarPlay e Android Auto, garantendo un’esperienza di connettività avanzata e intuitiva.

FIAT continua la sua missione verso la sostenibilità a bordo, e la nuova Fiat Pandina ne è un chiaro esempio, ereditando soluzioni eco-friendly dalla 500 e dalla nuova 600. Uno degli elementi distintivi è il rivestimento tessile “Seaqual”, realizzato con plastica riciclata recuperata dal mare. Gli interni presentano sedili in tessuto “Seaqual” con inserti bianchi e cuciture gialle a contrasto, insieme al logo speciale Pandina.

La nuova FIAT Pandina sarà disponibile presso tutte le concessionarie europee nella prossima estate. I prezzi saranno annunciati in prossimità del lancio. Sarà equipaggiata con il motore benzina tre cilindri FireFly da 1.0 litri, dotato della tecnologia MHEV a 12 Volt, che offre una potenza massima di 70 CV. La produzione continuerà fino al 2026 negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco.