Stellantis al Leisure Vehicle Show

Il Leisure Vehicle Show, un evento imperdibile per gli appassionati di camper e furgoni in Francia, aprirà i battenti il ​​21 settembre presso il centro espositivo Paris-Nord Villepinte. Questo evento, uno dei più prestigiosi d’Europa insieme a quello di Düsseldorf, offre ad appassionati e curiosi un’esperienza unica.

Stellantis metterà in risalto i suoi marchi Citroën, FIAT Professional e Peugeot in uno spazio unico di 250 m²

Stellantis presenterà uno stand esterno di 250 m², situato tra i padiglioni 5A e 5B, che metterà in risalto i suoi marchi: Citroën, FIAT Professional e Peugeot. Sarà questa l’occasione per offrire prove di veicoli equipaggiati con le più recenti tecnologie e motori sviluppati da Stellantis.

Al centro di questa esposizione, il furgone Citroën Holidays sarà al centro dell’attenzione. Una vera oasi di comfort e libertà su ruote, questo camper soddisfa perfettamente le aspirazioni dei viaggiatori in cerca di avventura, offrendo allo stesso tempo un’abitabilità ottimizzata e un design moderno. Dotata di 4 posti letto, una cucina attrezzata e interni modulari, la Citroën Holidays vi invita a fughe senza compromessi. La sua manovrabilità esemplare, con una lunghezza di soli 4,98 metri e un’altezza di 1,99 metri, gli permette di adattarsi ovunque, anche nei parcheggi spesso inaccessibili ai veicoli più grandi.

In termini di comfort di guida, Citroën Holidays è dotata di un sistema di infotainment all’avanguardia, garantendo un viaggio piacevole e senza stress. Pensato sia per le lunghe avventure che per le fughe estemporanee, si adatta perfettamente all’uso quotidiano grazie al suo formato compatto e pratico.

Nell’area dedicata saranno disponibili per i test 11 veicoli che presenteranno un’ampia varietà di carrozzerie: furgone, furgone, profilato o anche integrale, provenienti dai diversi partner del gruppo Stellantis. Ogni marchio – Citroën, FIAT Professional e Peugeot – si distingue per la propria identità, offrendo allo stesso tempo soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei clienti, sia in termini di esperienza utente che di servizio post-vendita.

Con una quota di mercato cumulata del 57,2 per cento nei primi nove mesi del 2024, Stellantis conferma la propria posizione di leader nel settore dei veicoli per il tempo libero. In particolare Fiat Professional, grazie alla sua base Ducato, è stata eletta per la 16esima volta consecutiva in Germania “Miglior base camper”. FIAT Professional mantiene così un posto d’elezione tra i produttori di camper con una quota di mercato del 35,9 per cento da inizio anno.