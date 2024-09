Stellantis Toledo: da questa settimana tagli alla produzione

Questa settimana, lo stabilimento Stellantis Toledo, dove vengono prodotti il pick-up Jeep Gladiator e il SUV Wrangler, subirà una riduzione della produzione. È l’ultimo di una serie di sospensioni o rallentamenti imposti dalla casa automobilistica, dovuti a un eccesso di scorte di veicoli e altre problematiche.

Stellantis Toledo: ridotta la produzione da questa settimana

La produzione del Gladiator è stata sospesa presso lo stabilimento Stellantis Toledo Assembly Complex da lunedì, con i lavoratori in cassa integrazione, che dovrebbero tornare il 23 settembre. Un messaggio automatico e un documento di istruzioni sono stati inviati ai dipendenti, ma non è ancora chiaro il numero totale di lavoratori interessati al momento.

“Stellantis continua a intraprendere le azioni necessarie per migliorare le operazioni nel mercato statunitense a supporto della sua rete di concessionari; ciò include apportare modifiche alla produzione laddove necessario per migliorare la sua competitività sul mercato”, ha affermato una dichiarazione aziendale inviata dalla portavoce Ann Marie Fortunate. “La società continuerà a monitorare la situazione per valutare se siano necessarie ulteriori modifiche alla produzione”.

Stellantis Toledo ha già interrotto la produzione dei modelli Wrangler e Gladiator durante l’estate, a causa del calo delle vendite e delle scorte eccessive. Nel secondo trimestre, le vendite del Gladiator sono diminuite del 24% rispetto all’anno precedente, con 10.489 unità vendute, mentre quelle del Wrangler sono calate del 17%, con 38.896 unità.

Anche altri impianti Stellantis negli Stati Uniti hanno ridotto temporaneamente i turni o fermato completamente la produzione negli ultimi mesi, tra cui il Warren Truck Assembly Plant, il Detroit Assembly Complex e il Trenton Engine Complex. Questi tagli alla produzione si inseriscono in un contesto di malcontento crescente da parte dei concessionari, che hanno espresso preoccupazioni su prezzi elevati, una gamma di prodotti non ottimale, problemi di qualità e marketing insufficiente.

In una recente intervista, il CEO di Jeep Antonio Filosa ha riconosciuto le brevi pause di produzione all’inizio di questo mese negli stabilimenti che costruiscono la Wrangler e la Grand Cherokee. Ma ha detto che il grande obiettivo futuro sarà trovare modi per accelerare le vendite. Filosa e il suo capo nordamericano, Bob Broderdorf, stanno pianificando un tour di ottobre presso i concessionari in tutto il paese, mentre lavorano per lanciare un’inversione di tendenza.

“Vogliamo migliorare l’inventario dei concessionari sul lato vendite”, ha detto. “Alcuni aggiustamenti alla produzione sono già stati fatti, e probabilmente altri saranno fatti in futuro, ma niente di importante. Il punto è accelerare le vendite al dettaglio. Ecco perché il road show (con i concessionari). Ecco perché (pianifichiamo di) intensificare i punti di contatto con i concessionari”.