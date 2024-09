Fiat Titano avrà un nuovo motore 2.2 TD

Stellantis ha avviato i test dei pick up basati sul progetto KP1 in Brasile, con produzione prevista in Argentina. In Brasile Autos Segredos ha fotografato un prototipo della Peugeot Landtrek 2026, rivelando che anche i modelli Fiat Titano e Ram 1200 saranno dotati di nuovi sistemi ADAS. La produzione della Fiat Titano e della Peugeot Landtrek inizierà in Argentina presso lo stabilimento Stellantis di Crodoba nel primo trimestre del 2025, mentre la versione Ram verrà lanciata nella seconda metà dello stesso anno.

Nuovo motore e sistemi ADAS per Fiat Titano e gli altri pickup che Stellantis produrrà in Argentina

Le foto mostrano che la Peugeot Landtrek 2026 presenterà una nuova griglia anteriore con il logo del Leone e una piastra paramotore modificata per alloggiare il radar del sistema ADAS, mantenendo il paraurti invariato e condiviso con il Titano e il 1200.

I pick-up Fiat Titano, Peugeot Landtrek e Ram 1200 del 2026 avranno lo stesso aspetto, e ciascuno riceverà una griglia esclusiva. Ram avrà comunque comunque una versione top di gamma dal look nuovo ed esclusivo. La 1200 avrà anche un sistema di connettività esclusivo rispetto alle sorelle. Lo stabilimento Stellantis di Córdoba, in Argentina, ha già subito modifiche per produrre i tre pick-up e prosegue anche con la produzione del Cronos con cui condivideranno parte della catena di montaggio.

Il nuovo motore per Fiat Titano, Peugeot Landtrek e Ram 1200 2026 sarà il 2.2 Turbodiesel che erogherà circa 200 CV di potenza. Il vantaggio di questo motore è che fornisce la coppia a un numero di giri inferiore. Il cambio sarà un automatico ZF a otto marce. Nella gamma dei modelli di Stellantis verrà mantenuta la trasmissione manuale a sei marce. Il pickup continuerà con le opzioni di trazione 4×2 e 4×4. Per produrre la nuova linea di pick-up nel paese vicino, Stellantis ha investito 2 miliardi di R$ nello stabilimento di Córdoba.