Ram 1200: video teaser del nuovo modello

È stato appena pubblicato un intrigante video teaser del prossimo pickup Ram 1200 per il Sud America. Il nuovo pickup ha il nome in codice Project 291 ed è in lavorazione da un po’ di tempo. Il modello è stato avvistato per la prima volta in Ungheria all’inizio di quest’anno, ma quel prototipo era adornato con una carrozzeria finta per nasconderne il design. I prototipi presenti in questa clip indossano una mimetizzazione significativamente inferiore, permettendoci di dare una buona occhiata al design esterno del veicolo.

Visibile all’estremità anteriore del Ram 1200 è una grande griglia con lamelle orizzontali e spazio per un grande stemma Ram. È un po’ più difficile stabilire che forma abbiano i fari, ma sicuramente appaiono più sottili di quelli della Ram 1500. Altrove, possiamo vedere che il pick-up avrà passaruota squadrati, linee di carattere prominenti che corrono lungo i lati e una serie di semplici luci posteriori verticali. Il video teaser mostra anche il nuovo pick-up Ram che scivola su una pista di prova sterrata mentre sale anche una rampa di scale senza sudare.

Ram osserva che il nuovo veicolo è il primo che ha sviluppato e che produrrà in Sud America. È stato inoltre confermato che il pickup sfoggerà il motore Hurricane 4 a quattro cilindri turbo da 2,0 litri del marchio, simile al gruppo propulsore offerto nella Jeep Wrangler e in altri modelli Stellantis. Negli Stati Uniti questo motore è buono per 270 CV e 295 lb-ft (400 Nm) di coppia. Sebbene la casa automobilistica non abbia ancora confermato a quale trasmissione sarà accoppiato questo motore, si prevede che sarà un cambio automatico a nove velocità che guida tutte e quattro le ruote.

La casa automobilistica dovrebbe vendere il nuovo pick-up in diverse forme, tra cui Big Horn, Laramie, R/T e Rebel. Non è stata ancora annunciata una data per la presentazione del camion, ma ci aspettiamo di vederlo dal vivo entro la fine di quest’anno.