Ferrari elettrica: nuova ipotesi per la prima EV nella storia del cavallino

La Ferrari elettrica debutterà il prossimo anno. Dunque non manca ormai molto al suo arrivo sul mercato. Si tratta di un modello atteso essendo la prima auto a zero emissioni nella storia ad essere lanciata dalla casa automobilistica del cavallino rampante.

Prima Ferrari elettrica: sul web una nuova ipotesi di design per il modello che debutterà nel 2025

L’azienda non ha ancora annunciato alcun dettaglio riguardante il design della prima Ferrari elettrica. Al momento non è nota nemmeno la tipologia della carrozzeria; Tutto ciò che abbiamo ora sono le fotografie del prototipo, che in realtà è un cosiddetto “mulo”, un mix di diverse parti del corpo di diversi modelli. Nella sua forma attuale, sembra essere un incrocio tra un crossover e una berlina a cinque porte.

Proprio sulla base di queste immagini il sito russo Kolesa ha realizzato un render in cui ipotizza lo stile di questo futuro modello del cavallino rampante che viene immaginato come un crossover in stile Ferrari Purosangue ma dalle dimensioni più compatte che sul mercato potrebbe essere una sorta di rivale per la Porsche Macan elettrica. L’ipotesi sembra essere plausibile anche se ovviamente al momento non abbiamo certezza che sarà davvero questo l’aspetto della prima Ferrari elettrica della storia.

Guardando con attenzione le immagini di questo render della prima Ferrari elettrica possiamo dire con certezza che è ispirato al modello Ferrari più vicino a questo tipo di carrozzeria e cioè il primo crossover del marchio Ferrari Purosangue. Da questo modello il render ha preso in prestito lo stile principale, compreso il design della parte anteriore, mentre il paraurti è originale. I passaruota, i vetri laterali e le maniglie delle porte sono realizzati in uno stile simile, solo che qui sono su ogni porta e le porte stesse sono tradizionali, non incernierate. Il retrotreno, oltre al Purosangue, si ispira alla nuova coupé Ferrari 12Cilindri. Al momento non si conoscono le specifiche di questa auto. Quanto al prezzo si era vociferato 500.000 euro ma è arrivata la smentita da parte di Benedetto Vigna, CEO della Ferrari.