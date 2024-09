Nuova Fiat Multipla: a gennaio le prime immagini?

Potrebbe essere gennaio 2025 il mese in cui arriveranno le prime immagini senza veli della nuova Fiat Multipla, il secondo modello della nuova famiglia Panda attualmente conosciuto con il nome di Fiat Giga Panda il cui debutto è fissato per il prossimo anno. Si dice che la presentazione ufficiale possa avvenire intorno alla metà del 2025, ma le prime immagini senza coperture potrebbero arrivare molto prima. Per la precisione si parla del periodo tra gennaio o al massimo febbraio.

Manca poco alle prime immagini senza veli della nuova Fiat Multipla che debutterà nel 2025

Dunque nel primo bimestre del 2025 dovremmo avere le idee più chiare su quello che sarà lo stile di questo modello destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della principale casa automobilistica italiana. La nuova Fiat Multipla dunque sarà la prossima novità per Fiat dopo Fiat Grande Panda svelata lo scorso 11 luglio. Lo stile tra le due auto sarà molto vicino anche se la futura Multipla avrà dimensioni maggiori di circa 40 cm.

Infatti si dice che sarà lunga quasi 4,4 metri. L’auto dovrebbe avere molto in comune con la recente Citroen C3 Aircross. Entrambe convidideranno la piattaforma smart car che è la stessa anche della nuova Opel Frontera e della stessa Fiat Grande Panda. Si dice che come la C3 Aircross potrebbe avere sia versioni a 5 posti che a 7 posti.

La produzione della nuova Fiat Multipla dovrebbe avvenire in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra, dove viene prodotta anche la nuova Fiat Topolino. La vettura arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica. La prima potrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 22 – 23 mila euro. La secondo potrebbe partire da 27 – 28 mila euro. Questa auto si candida a dare serio filo da torcere a veicoli del calibro di Dacia Duster.