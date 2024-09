Fiat Cronos: in Argentina Peugeot 208 è sempre più vicina come numero di vendite

Le vendite di veicoli nuovi in ​​Argentina sono aumentate nel mese di agosto dopo il calo registrato nel mese precedente. Secondo Acara, l’ente che rappresenta i concessionari nel 2° mercato sudamericano, sono state vendute 38.823 unità, il 4,9 per cento in più rispetto a quanto registrato un anno fa. Considerando l’intero 2024 Fiat Cronos rimane leader di mercato ma Peugeot 208 si avvicina sempre di più. Ad agosto il modello più venduto è stato Toyota Hylux.

Ad agosto Peugeot 208 si piazza al secondo posto tra le auto più vicine e si avvicina a Fiat Cronos

Peugeot 208 ad agosto si è classificata al secondo posto tra le auto più vendute mentre Fiat Cronos ha dovuto accontentarsi della quinta posizione. In totale la berlina di Fiat ha immatricolato il mese scorso 2.40 unità. Peugeot 208 invece è arrivata a quota 2.692. Nella classifica generale le due auto sono separate da circa 500 unità. Dunque da qui a fine anno potrebbe avvenire il sorpasso.

Dopo molti anni dunque Fiat Cronos potrebbe perdere la sua leadership in Argentina. Ricordiamo che entrambe le auto sono prodotte nel paese dal gruppo Stellantis. Nella classifica delle auto più vendute in Argentina ad agosto 2024 si segnala la presenza anche di Fiat Strada alla posizione numero 20 e di Fiat Toro in quella numero 23.

Ricordiamo che Fiat Cronos, come vi abbiamo scritto ieri, subirà a breve un restyling, che dovrebbe consentire all’auto di tornare a crescere nelle vendite dopo il calo di quest’anno con numeri notevolmente più bassi rispetto a quelli registrati dalla berlina di Fiat in Argentina nel corso del 2023.