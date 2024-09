La nuova Citroën Basalt disporrà di una gamma variegata e offrirà il pluripremiato motore Turbo 200

Il prossimo lancio di Citroën per il Sud America è in arrivo. Presto disponibile in diversi mercati del continente, l’inedito Citroën Basalt offrirà un pacchetto intelligente di versioni progettate per soddisfare tutte le richieste dei clienti nella regione. Ciò include l’accessibilità che è un pilastro di Citroën, oltre a tutto lo stile e l’innovazione della carrozzeria del SUV Coupé.

Parte di questa strategia sarà la disponibilità del motore Turbo 200 prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Betim in Brasile per il nuovo modello. Oltre al Basalt, i motori turbo sono disponibili per C3, nuova Citroen Aircross e C4 Cactus, oltre al nuovo Jumpy. Ciò rafforza l’impegno di Citroën nell’offrire la migliore tecnologia ai propri clienti, concentrandosi sull’efficienza senza perdita di prestazioni.

Il motore Turbo 200 riunisce concetti innovativi ed esclusivi nella categoria, come la fasatura delle valvole MultiAir III, un turbocompressore raffreddato con valvola di scarico elettrica e l’iniezione diretta del carburante. Questo motore alimenta la Nuova C3 YOU! lanciata di recente, attualmente la berlina turbo automatica più veloce ed economica della sua categoria. Il SUV Citroën Basalt Coupé sarà prodotto presso il Complesso Industriale di Porto Real che si trova sempre in Brasile e su questo atteso modello verranno rivelati maggiori dettagli nelle prossime settimane.

Vedremo dunque da qui al momento del debutto del nuovo modello della casa automobilistica francese di Stellantis cos’altro emergerà a proposito delle sue caratteristiche e delle sue specifiche.