Stellantis: in arrivo un nuovo motore turbo benzina 1.6, anche per Alfa Romeo?

Ieri vi abbiamo scritto del maxi investimento di Stellantis in tre suoi stabilimenti nel Michigan per un totale di oltre 400 milioni di dollari. Tra i progetti che rientrano in questo maxi investimento anche quello relativo ad un nuovo motore turbo benzina 1.6 che molto probabilmente sarà commercializzato anche in Europa per le future auto ibride del gruppo.

Il nuovo motore turbo benzina 1.6 che Stellantis costruirà negli USA sarà usato anche nelle future Alfa Romeo ibride?

Questo motore sarà realizzato presso lo stabilimento di Stellantis di Dundee, situato a sud di Detroit. Per questa fabbrica è stato previsto un investimento superiore a 73 milioni di dollari per migliorare le linee di produzione. Qui saranno assemblati, saldati e testati i componenti dell’architettura Stla e Stla Large.

Contemporaneamente, verrà sviluppato un nuovo motore 1.6 turbo a quattro cilindri con iniezione diretta, denominato GME-T4 Evo. Questo motore è progettato con la “flessibilità” necessaria per essere integrato nei nuovi veicoli ibridi che verranno lanciati a partire dal 2025.

Ricordiamo che il 2025 è l’anno in cui avverrà il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio che sarà prodotta a Cassino e poi nel 2026 quello della nuova Alfa Romeo Giulia altra vettura realizzata su piattaforma STLA Large sempre nello stabilimento laziale di Stellantis. Qualcuno ipotizza che questo motore potrebbe essere utilizzato anche in alcune versioni di questi due attesi modelli della casa automobilistica del Biscione.

Ovviamente al momento si tratta solo di voci ma non possiamo escludere che questo motore possa trovare spazio anche nelle prossime due novità della casa automobilistica milanese. Del resto se in un primo momento sembrava certo che queste due auto avrebbero avuto solo motori elettrici, si è intuito negli scorsi mesi che in seguito al rallentamento nelle vendite di auto elettriche qualche versione termica avrebbe potuto trovare spazio nella gamma delle future generazioni di Giulia e Stelvio.