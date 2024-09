Stellantis investe oltre 406 milioni di dollari in tre stabilimenti in Michigan

Stellantis ha annunciato investimenti nella strategia multienergia dell’azienda per oltre 406 milioni di dollari americani (circa 368 milioni di euro) in tre stabilimenti nel Michigan (USA). La società ha inoltre confermato che lo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights (SHAP) sarà la prima sede Stellantis negli Stati Uniti a costruire un veicolo completamente elettrico.

Gli investimenti supportano la tecnologia multienergia e la flessibilità produttiva di Stellantis

Ram 1500 REV, il cui lancio è previsto per la fine del 2024 come primo pick-up elettrico a batteria per servizio leggero, e il nuovissimo Ram 1500 Ramcharger del 20251sarà costruito insieme ai modelli di motori a combustione nel sito di Sterling Heights. Ulteriori investimenti riguarderanno la conversione dello stabilimento di assemblaggio di camion Warren per la produzione della Jeep ® Wagoneer elettrificata e lo stabilimento di motori di Dundee per la produzione di vassoi batteria e sabbiatura per le batterie delle piattaforme STLA Frame e STLA Large.

“Lo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights ha subito un’incredibile trasformazione in tempi record. Vorrei ringraziare tutti i colleghi per questo grande risultato”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Prepararsi a produrre il nostro primo camion elettrico Ram e la variante del range extender nel Michigan è un significativo momento di orgoglio per i nostri team. Questi investimenti, a beneficio sia di Jeep che di Ram, forniranno al nostro impianto di produzione del Michigan innovazioni che supporteranno la nostra strategia multi-energia. Ciò si basa chiaramente sulle esigenze dei clienti”.

Gli investimenti contribuiranno in modo significativo all’attuazione del piano strategico Dare Forward 2030, in base al quale Stellantis mira a dare forma alla mobilità di domani fornendo soluzioni innovative, pulite, sicure e convenienti. La strategia multi-energia abbraccia prodotti, piattaforme, produzione e catene di fornitura, consentendo a Stellantis di adattarsi a una varietà di scenari di elettrificazione.

Con un investimento di 235,5 milioni di dollari, SHAP costruirà il primo pick-up leggero elettrico a batteria di Stellantis: il Ram 1500 REV del 2025. Il Ram 1500 REV è stato presentato al New York Auto Show del 2023 e sarà in vendita alla fine del 2024. La fabbrica costruirà anche il nuovo Ramcharger Ram 1500 del 2025 con Range Extender.

In linea con la strategia di produzione di SHAP di produrre veicoli con diversi tipi di propulsione contemporaneamente, i team hanno costruito le installazioni specifiche per BEV in due settimane di chiusura pianificate e, grazie al loro ingegno, hanno completato il lavoro ancora più velocemente del previsto.

Stellantis ha collaborato con fornitori di attrezzature e appaltatori per pianificare e implementare attentamente l’installazione di un nuovo sistema di catena di montaggio con processi automatizzati specifici per veicoli elettrici a batteria (BEV), nonché l’ammodernamento e la riprogettazione delle postazioni di lavoro per lavori di assemblaggio generale. Ciò significa che ora è possibile produrre varianti con motore a combustione, BEV e range extender sulla stessa catena di montaggio.

Il Ram 1500 REV si basa sulla nuova architettura STLA Frame per veicoli elettrici di grandi dimensioni, dove la carrozzeria è montata su un telaio. Si tratta di un nuovo tipo di telaio realizzato in acciaio ad alta resistenza, leggero ma rigido e durevole grazie ai materiali più recenti. Il telaio STLA è più largo al centro per accogliere in modo efficiente il pacco batteria sfruttando al tempo stesso la protezione dei binari del telaio. Con il pacco batteria opzionale da 229 kW/h, la REV raggiunge un’autonomia fino a 500 miglia (circa 800 chilometri). Il pacco batteria standard da 168 kW/h offre un’autonomia fino a 350 miglia (560 chilometri).

Il Ram 1500 Ramcharger del 2025 offre 663 cavalli, 834 Newton metri di coppia, 4 secondi da 0-100 km/h, 6,3 tonnellate di capacità di traino e non richiede un caricatore pubblico. È dotato di una batteria da 92 kilowattora (kWh) abbinata a un generatore integrato da 130 kW che invia energia ai moduli di trazione elettrica (EDM) da 250 kilowatt (kW) anteriori e da 238 kW posteriori. La ricarica bidirezionale da veicolo a veicolo e da veicolo a casa offre al Ramcharger Ram 1500 la flessibilità necessaria per caricare un altro veicolo elettrico Stellantis alimentato a batteria o aggiungere energia alla rete.

Il WTAP investirà circa 97,6 milioni di dollari per produrre la futura Jeep Wagoneer elettrificata, uno dei quattro modelli Jeep elettrici il cui lancio in tutto il mondo è previsto entro la fine del 2025. I modelli elettrici sono prodotti sulla stessa linea dei modelli a combustione di Jeep Wagoneer e Wagoneer L e Jeep Grand Wagoneer e Grand Wagoneer L.

Con un investimento di oltre 73 milioni di dollari, DEP sarà riorganizzato per assemblare, saldare e testare i vassoi batteria per l’architettura STLA Frame e fabbricare i telai anteriore e posteriore per l’architettura STLA Large. La produzione inizierà rispettivamente nel 2024 e nel 2026. I nuovi componenti vengono sviluppati parallelamente al GME-T4 EVO, che sarà lanciato sul mercato entro la fine dell’anno, e al nuovo motore turbo a quattro cilindri in linea da 1,6 litri con iniezione diretta. L’impianto è progettato in modo flessibile in modo che possano essere costruite anche varianti ibride-elettriche (HEV), la cui entrata sul mercato è prevista per il 2025.

Stellantis investirà più di 50 miliardi di euro nell’elettrificazione in questo decennio per raggiungere gli obiettivi del suo piano strategico: entro il 2030, il 100% delle vendite di autovetture in Europa e il 50% delle vendite di autovetture e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti saranno BEV . Per raggiungere questi obiettivi di vendita, l’azienda si sta assicurando circa 400 GWh di capacità delle batterie, fornite da fabbriche di batterie in Nord America ed Europa. Stellantis è sulla buona strada per raggiungere l’ obiettivo di zero emissioni nette di CO2 in tutti gli ambiti entro il 2038. Le restanti emissioni (nell’ordine di una cifra percentuale) devono essere compensate.