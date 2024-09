Nuova Alfa Romeo Stelvio: ormai è questione di mesi

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà una realtà ormai tra circa 7 o 8 mesi. Questo almeno secondo alcune informazioni raccolte in ambienti vicini alla casa automobilistica del Biscione. La seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione sarà svelato nel corso del prossimo anno molto probabilmente nella prima metà.

Sempre più vicino il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo debuttare nella prima metà del 2025

La nuova Alfa Romeo Stelvio che qui vi mostriamo in un celebre render pubblicato qualche mese fa sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cassino dove attualmente viene prodotta anche la precedente generazione e dove il SUV di segmento D troverà spazio insieme alla Maserati Grecale, alla nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nel 2026 e alla futura Alfa Romeo E-Jet il cui debutto è previsto nel corso del 2027. La piattaforma prescelta per Stelvio sarà la STLA Large.

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà infatti la prima auto europea del gruppo Stellantis ad utilizzare questa nuova piattaforma che in Nord America ha debuttato con la nuova Dodge Charger Daytona. Si tratterà quindi di una novità assoluta per il nostro continente. Ovviamente l’attesa per questo debutto è sempre più elevata e siamo sicuri che nei prossimi mesi emergeranno novità importanti a proposito di questo atteso modello che avrà elementi di design in comune con il recente Alfa Romeo Junior ma che sarà capace di stupire con il suo look ben diverso da quello dell’attuale modello.

Chi ha visto la nuova Alfa Romeo Stelvio ha detto che avrà uno stile ancor apiù sportivo e aerodinamico. Si tratterà insomma di un modello pensato per offrire prestazioni di altissimo livello. Non stupisce dunque la notizia che la versione top di gamma Quadrifoglio avrà circa 940 cavalli.